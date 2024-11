A1 fast 60 Stunden lang dicht: XXL-Sperrung bei Hamburg

Hamburger aufgepasst! Anfang November kommt es auf der A1 zu einer Vollsperrung. Umleitungen werden eingerichtet, dennoch ist mit einer Sperrung von bis zu 60 Stunden zu rechnen.

Wer am Freitagabend, den 8. November vorhat, die A1 bei Hamburg zu befahren, sollte sich auf einen Umweg vorbereiten. Ab 19 Uhr, bis voraussichtlich den 11. November um 6 Uhr ist die A1 zwischen der Anschlussstelle (AS) Ahrensburg (28) und dem Autobahnkreuz (AK) Bargteheide (27) in beide Richtungen gesperrt.

Grund hierfür ist das Ersetzen des 1966 errichteten – und somit knapp 58 Jahre alten – Kreuzungsbauwerks der A21 über der A1, da dieses „den aktuellen und künftigen Herausforderungen nicht mehr gewachsen“ ist, so teilt es die Autobahn Nord in einer Pressemitteilung mit. Im November wird daher eine Behelfsbrücke in das Autobahnkreuz eingesetzt.

Umleitungen werden eingerichtet, dennoch: Geduld mitbringen!

Weiter heißt es: „Die Fernverkehre, sowohl aus Richtung Norden / Osten mit Fahrtziel Großraum Hamburg, A1 oder A7 als auch die Verkehre in Richtung Ostseeküste A1 und A20 werden großräumig abgeleitet.“

Eine Beschilderung mittels farbigen Punktesystems wird eingerichtet, das Fahrer:innen nutzen sollen, um das regionale, untergeordnete Straßennetz nicht zu überfordern. Man solle sich auf längere Fahrtzeiten einstellen oder auf nicht notwendige Fahrten in dem Zeitraum möglichst verzichten, lautet die Empfehlung. (mp)