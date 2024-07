A1: Autobahnbrücke wird für zwei Wochen zum Nadelöhr – Polizei warnt

Autofahrer aufgepasst: Auf der Norderelbbrücke müssen aufgrund einer Routine-Überprüfung für zwei Wochen mehrere Fahrstreifen gesperrt werden. Die Polizei warnt vor Beeinträchtigungen im Verkehr.

Alle sechs Jahre wird der Zustand der Norderelbbrücke auf der A1 zwischen dem Autobahndreieck Norderelbe (34) und der Anschlussstelle Hamburg-Moorfleet überprüft – jetzt ist es wieder soweit. Für eine solche Untersuchung kommen sogenannte Brückenuntersichtgeräte zum Einsatz. Diese großen Geräte benötigen viel Platz, sodass die Fahrbahn in jede Fahrtrichtung reduziert werden muss. Autofahrer müssen daher vom 29. Juli, ab 19 Uhr, bis etwa 5 Uhr am 9. August mit Einschränkungen auf der Strecke rechnen, warnt die Polizei Hamburg.

Fahrbahn auf Norderelbbrücke für zwei Wochen verengt

Für den genannten Zeitraum werden dann in den Nachtstunden jeweils zwei Fahrstreifen gesperrt. Die Restfahrbreite auf der Brücke beträgt dann noch etwa 3,50 Meter. Vom 30. Juli bis zum 8. August finden auch tagsüber von 9 Uhr bis 18 Uhr jeweils Überprüfungen statt. Dafür wird je Fahrtrichtung der zweite Überholfahrstreifen gesperrt. Autofahrern bleiben dann zwei Fahrstreifen je Richtung. Derzeit herrscht auf den Autobahnen im Norden reger Urlaubsverkehr. Daher sind am Wochenende von Freitag, dem 2. August, bis 18 Uhr am Montag, den 5. August, alle Fahrstreifen offen.

Die bisherige Norderelbbrücke – eine in den 1980er-Jahren erweiterte Brücke aus den 1960ern – ist für die heute vorherrschenden Verkehrsmengen nicht konzipiert. Deswegen soll sie durch einen modernen Neubau ersetzt werden. Umso wichtiger, dass die alte Brücke regelmäßig überprüft wird. (mp)