Es gibt nur wenige Stadtteile in Hamburg, die so beliebt sind wie Ottensen. Doch Wohnungen sind dort Mangelware. Umso begehrter sind die Neubauten auf dem ehemaligen Kolbenschmidt-Gelände an der Friedensallee. Dort beginnt jetzt die Vermarktung für einen Teil der Eigentumswohnungen. Die Preise sind gigantisch – und es ist nicht klar, ob die Wohnungen sich bei der aktuellen Marktsituation überhaupt für solche Summen verkaufen lassen.

Kolbenhöfe nennt sich das neue Stadtquartier, das auf dem ehemaligen Industrieareal entsteht. An die 1000 Wohnungen werden dort in mehreren Baufeldern entstehen. Der Immobilienmakler „Grossmann & Berger“ startet jetzt mit dem Verkauf der sogenannten Stadtklang-Wohnungen. Dabei handelt es sich um ein höheres Gebäude mit sieben Etagen sowie zwei flachere Häuser mit Innenhof, insgesamt 99 Wohnungen.

Die Wohnungen haben alle Balkon, Terrasse oder Dachterrasse auf den Innenhof. dreidesign Die Wohnungen haben alle Balkon, Terrasse oder Dachterrasse zum Innenhof.

Für die Wohnungen mit Tiefgarage, Fußbodenheizung, Eichenparkett und mehr müssen die Käufer ordentlich tief in die Tasche greifen. Eigentlich sollte das in dieser Lage kein Problem sein, solvente Käufer und Anleger gibt es in Hamburg ja immer genug. Allerdings hat der Markt sich etwas abgekühlt angesichts steigender Bauzinsen und Inflation. Daher wird in der Branche mit Spannung darauf geschaut, wie schnell die Wohnungen nun tatsächlich verkauft sind.

Die Preise fürs exklusive Eigentum starten in der Vermarktung von „Grossmann & Berger“ bei 529.000 Euro für eine 58-Quadratmeter-Wohnung. 78 Quadratmeter kosten 712.000 Euro und was schönes Großes liegt mit 126 Quadratmetern dann schon bei 1,4 Millionen Euro. Die Tiefgaragenstellplätze sind nicht im Preis enthalten.