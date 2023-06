In Hamburgs Osten entstehen in den nächsten zehn Jahren 20.000 neue Wohnungen: Und wo mehr Menschen leben, braucht es Infrastruktur. Ganz zuvorderst Grund- und weiterführende Schulen. Der Senat nimmt für den Ausbau auch teils vorhandener Schulen in Billstedt, Horn und Öjendorf daher richtig viel Geld in die Hand. 900 Millionen Euro verspricht der Senator Ties Rabe (SPD) in den nächsten zehn Jahren für den gesamten Bezirk Hamburg-Mitte. Unter anderem diese Schulen werden von den Investitionen profitieren.

Eine ist die Grundschule Am Schleemer Park in Billstedt. Diese wird von zwei auf einen Standort zusammengelegt und für rund 37 Millionen Euro vollständig neu gebaut. Die Grundschule wird zukünftig fünf Parallelklassen führen und auf fast 8000 Quadratmetern neben modernen Unterrichtsräumen, eine Mensa, Sportplätze und „anregende Gemeinschaftsflächen“ bekommen.

Besonders investiert wird hier jedoch in den Aufbau eines „Kompetenzzentrums Zuwanderung“, das Angebote für Beratung und Therapie beherbergen wird.

Steffi Grafs Stiftung wird Kooperationspartner an einer Schule in Billstedt

Zu den Kooperationspartnern zählt unter anderem die Stiftung „Children for tomorrow“ der ehemaligen Tennisspielerin Steffi Graf, die dort das Projekt „HonigHelden“ anbieten wird. Es wird an dem Standort auch Angebote der Volkshochschule geben und eine Kita direkt nebenan. Fertigstellung ist für das Schuljahr 2027/28 geplant.

Schulsenator Ties Rabe sagte bei der Vorstellung des Zeitplans zum Ausbau der Schulen: „Im östlichen Teil des Bezirks Mitte wird in den kommenden Jahren im Bereich der Stadtentwicklung unglaublich viel passieren. Besonders wichtig ist es, dass die schulische Infrastruktur von Beginn an mitgedacht wird und mitwachsen kann. Wir bauen viele bestehende Schulen aus, um mehr Platz zu schaffen für die wachsenden Schülerzahlen und zugleich die Raumqualität und Aufenthaltsqualität zu verbessern.“

Mehr Klassenzüge, Kantinen und Außenbereiche

Ein Beispiel dafür, wie so etwas aussehen kann, ist die Grundschule Stengelestraße in Horn. Dort finden schon seit vergangenem Jahr Baumaßnahmen statt, ein neues Klassenhaus gibt es schon, weitere Zu- und Anbauten werden für rund 21,6 Millionen Euro gestaltet. In einem zweiten Bauabschnitt liegt der Fokus dann auf großzügigen Ganztags- und Esseneinnahmeflächen sowie einem überdachten Außenbereich. Der zweite Bauabschnitt soll bis Ende 2024 erfolgt sein. Abschließend fließen weitere rund zwei Millionen Euro in die Gestaltung der Außenanlagen.

Die Schule Stengelestraße wird für insgesamt mehr als 21 Millionen Euro saniert und umgebaut. Patrick Sun Die Schule Stengelestraße wird für insgesamt mehr als 21 Millionen Euro saniert und umgebaut.

Aber nicht nur Grundschulen werden ausgebaut, auch Stadtteilschulen und andere Schulformen profitieren vom Geldregen: Die Stadtteilschule Öjendorf, die gemäß Schulentwicklungsplan auf fünf Parallelklassen erweitert wird, erhält für rund neun Millionen Euro ein neues Multifunktionsgebäude und Außenanlagen, die Ende dieses Jahres fertig werden.

Das Bildungs- und Beratungszentrum Pädagogik bei Krankheit/Autismus (BBZ) in Horn, das Schüler und Schülerinnen unterstützt, die wegen längerer Krankheit nicht an ihren regulären Klassen teilnehmen können, ist kürzlich von seinem alten Standort an der Von-Essen-Straße an den Rhiemsweg in ein denkmalgeschütztes Gebäude gezogen, das für 800.000 Euro instandgesetzt und auf die Bedarfe des BBZ ausgerichtet worden ist und nun deutlich mehr Platz bietet.

Weitere Schulbauvorhaben im östlichen Teil des Bezirks Mitte ist die Grundschule Archenholzstraße in Billstedt. Hier werden für rund 8,6 Millionen Euro neue Klassen- und Verwaltungsräume entstehen. Außerdem wird die Bildungs- und Beratungsabteilung des ReBBZ Billstedt bis voraussichtlich 2025 an einem Standort durch einen großzügigen Neubau am Standort Steinfeldweg zusammengefasst. In der Gartenstadt Öjendorf entsteht für rund 18 Millionen Euro eine komplett neue Grundschule mit schulintegrierter Kita.