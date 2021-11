900 Lichter: Weihnachtsstimmung auf der Alster

Die Weihnachtszeit hat in Hamburg schon längst begonnen: Die Märkte haben auf, in der City duftet es nach Schmalzkuchen und Glühwein. Nun vervollständigt die Alstertanne das Weihnachtsbild der Hansestadt – seit Mittwoch erstrahlt sie in vollem Glanz.

Seit Jahrzehnten trägt sie rund um die Adventszeit zur festlichen Stimmung am Jungfernstieg bei und versüßt Hamburger:innen die gemütliche Jahreszeit.

Hamburg: Alstertanne für Zuversicht und Optimismus

Die mehr als 900 Lichter sollen ein „Symbol der Zuversicht und des Optimismus“ sein, wie es hieß. Die 14 Meter hohe Nordmanntanne aus der Nordheide soll bis zum 7. Januar für weihnachtliche Atmosphäre sorgen. (se/dpa)