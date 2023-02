Hamburgs Senator für Verkehr und Mobilitätswende, Anjes Tjarks (Grüne), hat sich vom Skeptiker immer mehr zum Fan des bald auslaufenden 9-Euro-Tickets gewandelt. Noch vor wenigen Wochen betonte er vor allem, dass der Ausbau des ÖPNV-Angebots – kürzere Takte, mehr Strecken und Fahrzeuge – für die Verkehrswende noch wichtiger sei als tolle Sonderangebote. Tatsächlich führte das 9-Euro-Ticket den öffentlichen Nah- und Fernverkehr an die Grenzen. Sitzplätze wurden vielerorts zum Luxusgut. Doch den Run auf Busse und Bahnen, für den oft das Auto in der Garage blieb, will auch Tjarks für die Mobilitätswende nutzen. Nun fordert der Senator eine „nationale Kraftanstrengung“, um ein attraktives Nachfolgemodell zu schaffen.

Der Countdown läuft. Ende August läuft das 9-Euro-Ticket aus. Die von allen Seiten geforderte „Nachfolgelösung“ ist noch nicht in Sicht. Bundesweit wird rauf und runter diskutiert. Doch was plant Hamburg?, fragt MOPO-Kolumnist Marco Carini.

9-Euro-Ticket: Nachfolger wird teurer

Konkrete Pläne gibt es noch nicht. „Die Koalition ist zu dem Thema im Gespräch“, verlautet es knapp aus der von Tjarks geführten Behörde, doch mache es derzeit keinen Sinn, „immer neue Modelle auf den Markt zu werfen“. Für die SPD räumt Verkehrsexperte Ole Thorben Buschhüter, ein: „Wir haben kein eigenes Konzept!“ Und da die bundesweite Diskussion im Bummelzugtempo voranschreitet, hält die Tjarks-Behörde eine Nachfolgelösung frühestens Anfang 2023 für umsetzbar, bringt aber ins Gespräch, bis dahin das 9-Euro-Ticket weiterlaufen zu lassen. Eine Forderung, die auch Hamburgs Linke erhebt.

Man sei „mit den Verkehrsunternehmen, Bund und Ländern in einem konstanten Austausch“ zu dem Thema, teilt die Verkehrsbehörde mit, die eindeutig eine „bundesweite Lösung“ anstrebt. Auch in Zukunft solle es möglich sein, fordert Tjarks, „in ganz Deutschland ohne Kenntnis von Tarif und Preissystemen einfach in den Nah- und Regionalverkehr einzusteigen“. Den bundesweiten Fernverkehr lässt Tjarks hierbei unerwähnt.

Klar ist auch, das Nachfolgeticket wird deutlich teurer als sein Vorgänger. Ein 9-Euro-Ticket zu den jetzigen Konditionen würde den Staat rund 10 Milliarden Euro pro Jahr kosten. Nicht nur die FDP warnt über Lautsprecher Lindner vor einer „Gratismentalität“, auch SPD-Buschhüter betont, man wolle die Leistungen, der Verkehrsbetriebe „nicht verramschen“. Denn um Busse und Bahnen fit für steigende Fahrgastzahlen zu machen, bedürfe es ebenfalls der Investition von Milliarden Euro.

ÖPNV-Abo: So geht es in anderen Ländern

Bei der Diskussion lohnt ein Blick über die Grenzen. Viele europäische Nachbarn haben attraktive Preisangebote entwickelt, die zum Umsteigen auf die Öffis verlocken. In Österreich gibt es längst ein Klimaticket. Es kostet 1095 (ermäßigt 821) Euro und berechtigt dazu, den gesamten öffentlichen Nah- und Fernverkehr zu nutzen.

Obwohl das Ticket nicht ganz billig ist, wird sein Erfolg vielerorts zum Problem. Viel mehr Menschen fahren Bahn, aber die ist für diesen Boom gar nicht gerüstet. Immer wieder sind die Züge so überfüllt, dass die Fahrgäste auf den nächsten Zug warten müssen, wollen sie nicht zerquetscht werden. Konkurrenzlos günstig bleibt dabei die Hauptstadt Wien. Hier kostet das auf die Metropole begrenzte Jahresticket nur 365 Euro, einen Euro pro Tag.

Es ist genau das Angebot, dass auch CDU und Linke in Hamburg fordern – inzwischen gern mit bundesweiter Gültigkeit – SPD und Grüne aber bislang als „unfinanzierbar“ abgelehnt haben. Doch mit dem Ende des 9-Euro-Tickets könnte sich das ändern. Auch die Wohlfahrtsverbände können sich für diese Lösung erwärmen, wenn Menschen, die Grundsicherung oder Hartz IV beziehen, den ÖPNV kostenlos benutzen können.

Belgien: 0-Euro-Ticket wurde gekippt

Noch weiter als Österreich geht Luxemburg: Als erstes europäisches Land bietet das Großherzogtum die Nutzung von Bus und Bahn völlig kostenlos an und hat zudem das ÖPNV-Angebot massiv ausgebaut. Malta möchte da zum 1. Oktober nachziehen. Im französischen Dünkirchen und der estnischen Hauptstadt Tallinn ist immerhin die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, der allerdings schlecht ausgebaut ist, kostenlos. Das war sie auch in der belgischen Stadt Hasselt zwischen 1997 und 2013. Dann aber kippte die Stadtverwaltung das 0-Euro-Ticket – zu teuer.

Doch Deutschland ist ein wenig größer als Luxemburg oder Österreich und Hamburg weder Dünkirchen noch Tallinn. Ein rein steuerfinanziertes öffentliches Nah- und Fernverkehrsangebot wäre die nachhaltigste, aber auch die teuerste Lösung. Ein Riesensatz, mit dem viele Grüne durchaus sympathisieren, der mit der Lindner-FDP aber nicht zu machen ist. Und auch in Hamburg steht ein solches Modell aus Kostengründen nicht zur Debatte.