88-Jähriger fährt versehentlich mit Auto von Hamburg bis nach Dänemark

Ein 88-Jähriger aus Hamburg hat sich auf dem Weg zu dem Pflegeheim seiner Frau total verfahren. Er landete 150 Kilometer entfernt – in Dänemark.

Der Rentner habe orientierungslos gewirkt, als er am Sonntag mitten auf einer Kreuzung im dänischen Padborg in seinem Auto entdeckt wurde. Dänische Polizisten übergaben ihn der Bundespolizei, die sich dann um den Mann kümmerte.

Rentner wusste nicht, wie er dorthin gelangt war

Der Rentner konnte nicht sagen, wie er über die Grenze in das Nachbarland gelangt war. Der 88-Jährige war nach Erkenntnissen der Bundespolizei auf dem Weg in das nur sechs Kilometer entfernte Pflegeheim seiner Frau. „Aus unerklärlichen Gründen“ fuhr er allerdings über die Autobahn in Richtung Dänemark weiter bis nach Padborg.

Die Beamten kontaktierten mit Unterstützung der Hamburger Polizei den Neffen des Mannes. Dieser kümmerte sich um die Abholung im deutschen Grenzort Harrislee. Die Bundespolizisten rieten ihm dazu, sein Auto stehenzulassen. Der Wagen des Mannes soll in den nächsten Tagen separat abgeholt werden. (afp/mp)