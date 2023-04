Tödlicher Unfall in Hamburg: Lkw-Fahrer soll 88-Jährige überrollt haben

Im Sommer 2021 erfasste ein Lkw in Barmbek-Nord eine Fußgängerin. Die 88-Jährige überquerte mit ihrem Rollator gerade eine Fußgängerampel. Die Frau wurde schwer verletzt und verstarb zwei Wochen später im Krankenhaus. Jetzt muss sich der Brummi-Fahrer vor Gericht verantworten.

Fahrlässige Tötung – so lautet die Anklage gegen den 50-Jährigen, der am 30. August 2021 mit seinem Sattelzug stadtauswärts fuhr und von der Habichtstraße rechts in die Bramfelder Straße abbog. Dabei fuhr er eine 88-jährige Frau an, die bei Grün mit ihrem Rollator die Straße überqueren wollte. Die alte Dame stürzte, war jedoch noch ansprechbar, als die Rettungskräfte eintrafen. Sie klagte über Rückenschmerzen, verlor anschließend das Bewusstsein.

Hamburg: Frau mit Rollator von Laster erfasst – Fahrer vor Gericht

Der Lastwagenfahrer erlitt einen Schock und musste behandelt werden. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Dort stellte sich heraus, dass die Frau bei dem Unfall neben einem Rippenbruch und Schürfwunden auch einen Schädelbruch erlitten hatte. Am 13. September erlag sie ihren schweren Verletzungen.

Am Donnerstag wird dem Lkw-Fahrer vor dem Amtsgericht Barmbek der Prozess gemacht. (jek)