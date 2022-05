79-jähriger Hamburger vermisst: Polizei bittet um Mithilfe

Seit Dienstagmittag wird der 79-jährige Bernd Rudolf Erber aus Hamburg-Rothenburgsort vermisst. Die Polizei fahndet mit einem Foto nach ihm und bittet um Hinweise.

Der 79-Jährige war am Dienstag zuletzt in einem Bus in der Hamburger Innenstadt an der Haltestelle Rathausmarkt gesehen worden. Möglicherweise ist er mit diesem Bus der Linie 3 weiter in Richtung Stadionstraße gefahren.

Herr Erber ist nach Angaben seiner Angehörigen orientierungslos und benötigt dringend Medikamente. Die Polizei beschreibt den vermissten Hamburger so: Er ist etwa 1,85 Meter groß, hat ein europäisches Erscheinungsbild und grau-weiße Haare. Er trägt eine blaue Jeanshose, ein dunkelblaues T-Shirt und eine dunkelblaue Sommerjacke.

Hinweise können unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.