750.000. HaspaJoker: Studentin hat das Konto

Überraschung für 21-Jährige: Besondere Geschenke für ein besonderes Girokonto

Die Hamburger Sparkasse hat in diesem Jahr einen weiteren Grund, den HaspaJoker zu feiern. Seit 25 Jahren gibt es das Mehrwert-Girokonto und nun wurde eine weitere „Wegmarke“ in der Erfolgsgeschichte erreicht: Das 750.000. HaspaJoker Konto wurde eröffnet. „Für uns war und ist das HaspaJoker-Programm ein dauerhaftes Leistungsversprechen an unsere Kundinnen und Kunden. Dass wir jetzt eine Dreiviertelmillion Konten haben, bestätigt erneut eindrucksvoll, dass der HaspaJoker das erfolgreichste Mehrwertbanking-Programm in Europa ist“, sagte Vorstandsmitglied Birte Quitt.

Das Hamburger Vorteilskonto beinhaltet umfangreiche Bankleistungen und bietet darüber hinaus zahlreiche zusätzliche Services und Vergünstigungen für die Kundschaft. Über das Mehrwertkonto ist das registrierte Handy bei Diebstahl bis zu 500 Euro versichert, gibt es beim Kauf von Veranstaltungskarten über den Ticket-Shop 5 % Geld zurück. Wer mit der kostenlosen Debitkarte bei einem der 10.000 Partner-Shops bezahlt, profitiert von Cashback-Vorteilen. Das Mehrwert-Girokonto erleichtert den Alltag und sorgt für Sicherheit: So finden jeden Monat 80 verloren gegangene Schlüssel mit Hilfe des HaspaJoker den Weg zurück zu ihren Besitzer:innen, 60-mal wird der Türöffnungs-Notdienst in Anspruch genommen. „Wer einmal im Ausland plötzlich ohne Geld dastand und mit dem Notgeld-Service geholfen wurde, möchte nie wieder darauf verzichten“, sagte Quitt.

Kundin Valerie Gerstl (Mitte) erhielt von Haspa-Vorständin Birte Quitt und Laszlo Schmidt (Filialdirektor Jungfernstieg) Geschenke, da sie das 750.000 HaspaJoker-Girokonto eröffnet hatte Haspa Kundin Valerie Gerstl (Mitte) erhielt von Haspa-Vorständin Birte Quitt und Laszlo Schmidt (Filialdirektor Jungfernstieg) Geschenke, da sie das 750.000 HaspaJoker-Girokonto eröffnet hatte

Die Inhaberin des 750.000. HaspaJoker Girokontos ist Valerie Gerstl aus der HafenCity. Die 21-Jährige studiert Betriebswirtschaft und zog dafür nach Hamburg. „Mir gefällt es, dass die Haspa so viele Filialen hat. Die zahlreichen Vorteile, die mir der HaspaJoker start bietet, muss ich erst noch kennenlernen.“ Vorständin Quitt überreichte ihr ein iPhone 16 und passende AirPods-Kopfhörer als Geschenk zum Jubiläumskonto. „Am besten laden Sie sich gleich die HaspaJoker-App herunter. Dann haben Sie stets alle Vorteile im Blick und können Ihr neues Smartphone registrieren, um den Handy-Schutz zu nutzen“, empfahl Quitt.

Mit dem Jugendkonto HaspaJoker start können bereits junge Leute von vielfältigen Vorteilen profitieren. Wer älter ist, wählt den HaspaJoker und noch mehr Leistungen und Mehrwerte gibt es mit dem HaspaJoker premium. Ausführliche Informationen zu den Kontomodellen gibt es auf haspa.de/joker.