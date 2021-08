75 Jahre nach Hiroshima : So verheerend wäre ein Atomangriff auf Hamburg

Ein Atombombenabwurf über Hamburg, Hunderttausende Tote, totale Verwüstung – was klingt wie ein Katastrophenfilm, ist realistischer als je zuvor. Das Hamburger Friedensforschungsinstitut hat ein YouTube-Video veröffentlicht, das die konkreten Folgen eines solchen Angriffs auf Hamburg darstellt.

Am Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren legten zwei Atombomben die japanischen Großstädte Hiroshima und Nagasaki in Schutt und Asche. Allein in Hiroshima starben in den ersten vier Monaten 166.000 Menschen an den unmittelbaren Folgen der Explosion. In den Jahren danach gab es etliche weitere Strahlenopfer.

Diese Angriffe waren ein weltweiter Schock. Dennoch forschen etliche Nationen weiter, um noch zielgenauere und schlagkräftigere Bomben zu entwickeln.

Der Einsatz von Atomwaffen: „Realistischer als je zuvor“

So existieren heute weltweit, aufgeteilt auf neun Länder, etwa 14.000 atomare Sprengköpfe. Und deren Sprengkraft ist sogar um ein Vielfaches stärker ist als die der Bombe von Hiroshima.

Da nun mehr Staaten als damals diese Waffen besitzen und die weltweiten Krisen unberechenbarer sind als zur Zeit des Kalten Krieges, bezeichnet das Hamburger Friedensforschungsinstitut einen erneuten Einsatz solcher Waffen als realistischer als je zuvor.

Atombombe auf Hamburg: Feuersturm droht

Das Institut beschreibt, was ganz konkret bei einem Atomwaffenabwurf über Hamburg passieren würde: Während ein nuklearer Feuerball das unmittelbare Umfeld der Explosion komplett in Schutt und Asche legen würde, würde eine Druckwelle zahlreiche Gebäude in einem Umkreis von 3,7 Kilometern zerstören.

Mehr als 50 Prozent der Bevölkerung in einem Umkreis von einem Kilometer würde sofort an der hohen Strahlenbelastung sterben.

Zudem drohten ein Flächenbrand und ein Feuersturm, radioaktive Partikel in der Luft würden eine extrem lebensfeindliche Umgebung erzeugen.

Atombomben in der Lage, „die ganze Erde zu vernichten“

Noch viel dramatischer ist ein weiteres Szenario, das das Institut beschreibt:

Würden mehrere Atombomben über Europa verteilt niedergehen, würden sich Rauch und Ruß als Schleier um den gesamten Globus legen und so einen „atomaren Winter“ erzeugen.

Laut dem Hamburger Friedensforschungsinstitut sind die weltweit vorhandenen Nuklearwaffen in der Lage, die ganze Erde zu vernichten. Mit dem Video soll auf diese Gefahr aufmerksam gemacht werden – vor allem vor dem Hintergrund aufgekündigter Atomabkommen und Abrüstungsverträge.