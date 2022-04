Minusgrade: Frost und Glätte im Norden möglich

Der Kälteeinbruch am Frühlingsanfang geht weiter: In der Nacht zu Sonntag droht jetzt noch einmal klirrende Kälte mit Minusgraden. Und stellenweise kann es dabei auch richtig glatt werden, warnt der Deutsche Wetterdienst.

Frost und Minusgrade zwischen -6 und -2 Grad Celsius im Norden: Das ist die kalte Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für die kommende Nacht auf Sonntag. Durch die eisigen Temperaturen kann es auch zu Glätte örtlicher kommen, warnt der DWD. Meist soll Reif dafür die Ursache sein, an einigen Stellen werden auch Schneeschauer erwartet.

Wetter im Norden: Anfang nächster Woche droht Regen

Lediglich auf einigen Inseln soll es mit 1 Grad frostfrei bleiben, auch auf Helgoland bleibt es mit 3 Grad noch vergleichsweise mäßig. Dazu weht schwacher, an den Küsten zeitweise mäßiger und auf Nordwest bis West drehender Wind.

Für Sonntag selbst ist dann eine stark wechselnde Bewölkung angesagt, von der Nordsee her können Schauer ins Land ziehen. Tageshöchstwerte werden um 7 Grad liegen.

Zum Anfang der nächsten Woche wird es nach bisherigen Erkenntnissen ein bisschen wärmer. In der Nacht zu Montag bleibt es bei Tiefstwerten von 2 bis 5 Grad immerhin bei Plusgraden. Allerdings kann es am Montag und Dienstag auch etwas regnen. (ncd)