56.000 Euro!: HVV-Strafe: Hunderte Maskenmuffel müssen blechen

Wer nicht hören will, muss zahlen! Nach dieser Devise hat der HVV jüngst eine 40 Euro Vertragsstrafe für Maskenmuffel in Bussen, Bahnen, Fähren und an Haltestellen eingeführt. Jetzt gibt’s eine erste Bilanz – 1400 Personen müssen blechen!

Unterm Strich haben die Maskenverweigerer seit Einführung der Strafe am 24. August genau 56.000 Euro in die städtischen Kassen gespült.

HVV: In Hamburg waren mehr Maskenmuffel unterwegs

„Die Aufnahme der Vertragsstrafe in die Beförderungsbedingungen des HVV ist ein klares Signal, das schnell Wirkung gezeigt hat. Das freut mich sehr“, sagt HVV-Chef Dietrich Hartmann.

Nachdem nach Ende der Schulferien hatte die Bereitschaft zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes massiv abgenommen hatte und bei Kontrollen in der Spitze bis zu 15 Prozent der kontrollierten Fahrgäste ohne Alltagsmaske im ÖPNV angetroffen wurden, hat sich die Situation nach Einführung der Vertragsstrafe wieder deutlich verbessert. Im Durchschnitt liegt die Tragequote aktuell wieder bei rund 95 Prozent, heißt es in einer Mitteilung des Senats.

Hamburgs Senator wünscht sich keine HVV-Strafe

„Dass die Tragedisziplin nun wieder deutlich zugenommen hat, zeigt, dass die Einführung der Vertragsstrafe richtig und notwendig war“, sagt Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne). Die Verkehrsunternehmen würden die Einhaltung auch weiterhin kontrollieren, damit sich die Kundinnen und Kunden im HVV möglichst sicher und wohl fühlen können.

Hochbahn, VHH und S-Bahn verfügen insgesamt über 750 Sicherheitskräfte. Bis zu 60 Streifen sind in der Spitze parallel in Verkehrsmitteln und Haltestellen unterwegs, auch um Maskensünder aufzuspüren und Strafen auszusprechen.

„Meine Idealvorstellung wäre es, dass künftig keine Strafen mehr ausgesprochen werden müssten“, so Tjarks. Dafür müssten sich aber auch mehr Menschen an die HVV-Regeln halten.