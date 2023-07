Ein Tag in Blankenese – das ist wie ein Tag im Urlaub. Im Labyrinth des südländisch wirkenden Treppenviertels haben sich schon viele Besucher verlaufen. Zu entdecken gibt es außerdem viele Parks und Gärten, Cafés und Geschäfte. Am schönsten ist es dienstags, freitags und samstags.

Ein Tag in Blankenese – das ist wie ein Tag im Urlaub. Im Labyrinth des südländisch wirkenden Treppenviertels haben sich schon viele Besucher verlaufen. Zu entdecken gibt es außerdem viele Parks und Gärten, Cafés und Geschäfte. Am schönsten ist es dienstags, freitags und samstags, wenn man über den Wochenmarkt bummeln kann.

Altes Fischerhaus

Etwa 5000 Stufen sind es, die durch das Treppenviertel führen, Besucher brauchen eine gute Kondition, um auf den schmalen Wegen voran zu kommen – belohnt wird man mit überwältigender Aussicht auf die Elbe, auf Gärten und Villen. Lohnenswert ist ein Besuch des ältesten Tweehuses in Hamburg. Nach Jahren des Verfalls wurde das 500 Jahre alte Fischerhaus, das im Mittelalter von zwei Familien bewohnt wurde, grundsaniert und hat unter anderem einen neuen Anstrich und ein neues Reetdach bekommen.

Tweehus, Elbterrassen 6

Das historische Fischerhaus in Blankenese ist aufwändig saniert worden Bettina Blumenthal Das historische Fischerhaus in Blankenese ist aufwändig saniert worden

Ganz schön grün

Hinter dem denkmalgeschützten Pumpwerk der Wasserwerke am Falkensteiner Ufer, das saniert zum Wohn- und Veranstaltungsort geworden ist, geht es bergauf zum Römischen Garten. In seiner jetzigen Form mit dekorativen Hecken, Steinbänken und Rondeels hat ihn Bankier Moritz Warburg in italienischem Stil anlegen lassen und 1951 der Stadt Hamburg geschenkt. Ein sehenswerter und ruhiger Ort, um den Ausblick auf die Elbe zu genießen. Im Sommer gibt es im Gartentheater Aufführungen unter freiem Himmel. Blankenese hat aber noch zahlreiche weitere Grünanlagen. Neben dem Baurs Park und dem Hesse Park lohnt sich auch ein Besuch in Goßlers Park im oberen Teil von Blankenese. Viel Grün, wenig Besucher und mittendrin steht das klassizistische weiße Goßler Haus, seit 2017 Sitz des Hamburger Konservatoriums.

Wasserwerke, Falkensteiner Ufer 38

Römischer Garten, Kösterbergstraße 40E

Goßlers Park, Goßlers Park 1

Goßlers Park wurde im Stil eines englischen Landschaftsparks erbaut und ist selten überlaufen. Anke Geffers Goßlers Park wurde im Stil eines englischen Landschaftsparks erbaut und ist selten überlaufen.

Erinnert an Italien: der Römische Garten oderhalb des Falkensteiner Ufers in Blankenese. Anke Geffers Erinnert an Italien: der Römische Garten oberhalb des Falkensteiner Ufers in Blankenese.

Blumen, Pasta, Körbe

Auf dem Marktplatz vor der Kirche macht das Einkaufen auf dem Wochenmarkt richtig Spaß. Außer Brot, Käse und Blumen findet man hier auch Kleidung und Körbe und natürlich die Pastafrauen, die schon seit 1992 hausgemachte Maccheroni, Tagliatelle, Ravioli, aber auch Saucen und Pesto anbieten.

Wochenmarkt auf dem Marktplatz, Dienstag 8 bis 14 Uhr, Freitag 8 bis 16 Uhr, Samstag 8 bis 13 Uhr

Seit 1992 haben die Pastafrauen (hier die Mitarbeiterinnen Nadine und Joyce) einen Stand auf dem Wochenmarkt. in Blankenese. Anke Geffers Seit 1992 haben die Pastafrauen (hier die Mitarbeiterinnen Nadine und Joyce) einen Stand auf dem Wochenmarkt. in Blankenese.

Kaffee und Tee

Wer im Treppenviertel unterwegs ist, landet oft zufällig im wunderschön gelegenen Kaffeegarten Schuldt mit Aussichtsterrasse auf die Elbe. Leichter zu finden ist Lühmanns Teestube – Blankeneser Tradition mischt sich hier mit britischem Flair oder die Kaffeerösterei Carroux mit ausgezeichneten direkt vor Ort gerösteten Kaffeespezialitäten.

Kaffeegarten Schuldt, Süllbergsterrasse 30, Donnerstag–Sonntag 13 bis 19 Uhr

Lühmanns Teestube, Blankeneser Landstraße 29, Mittwoch–Sonntag 10 bis 19 Uhr

Kaffeerösterei Carroux, Elbchaussee 583, Montag–Samstag 8.30 bis 18 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr

Julian arbeitet bei Carroux. Der Kaffee ist hier immer frisch geröstet. Anke Geffers Julian arbeitet bei Carroux. Der Kaffee ist hier immer frisch geröstet.

Gabi Wendt hat in der Bahnhofsstraße bereits ihren zweiten „Elbmädel"-Laden eröffnet. Anke Geffers Gabi Wendt hat in der Bahnhofsstraße bereits ihren zweiten „Elbmädel“-Laden eröffnet.

Neue Kleider

Rund um die Blankeneser Bahnhofstraße laden kleine Geschäfte zum entspannten Einkaufsbummel ein. „Elbmädel“ ist eines davon. Hier gibt es eine große Auswahl von vielen bunten Sommersachen, Schmuck und Accessoires. Offenbar trifft Inhaberin Gabi Wendt genau den Geschmack ihrer Kundinnen, denn ab sofort ist auch der zweite Elbmädel-Laden nur ein paar Schritte weiter geöffnet.

Elbmädel, Blankeneser Bahnhofstraße 26, Montag–Samstag 10 bis 18 Uhr