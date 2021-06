500 Millionen Euro Umsatz: Dieses Hamburger Online-Spiel erzielt Rekord-Gewinne

Hammerbrook –

Es startete als Hobby, mittlerweile hat InnoGames rund 400 Mitarbeiter. Der Online-Spiele-Entwickler mit Sitz in der City Süd hat sich zum größten Player Deutschlands entwickelt. Jetzt meldet das Unternehmen 190 Millionen Euro Umsatz fürs vergangene Jahr. Insbesondere die App-Spiele legten um 14 Prozent zu. Zugpferd ist nach wie vor das Strategie-Spiel Forge of Empires.

Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg ist vor allem für Forge of Empires, Elvenar und Die Stämme bekannt. InnoGames‘ gesamtes Portfolio umfasst sieben Live-Spiele und mehrere Mobile-Games in der Produktion.

Der Firmensitz von Innogames in der Friesenstraße in Hammerbrook. obs/InnoGames GmbH Foto:

Bei den erfolgreichen Zahlen des Vorjahres war Forge of Empires laut InnoGames erneut wesentlicher Wachstumstreiber. Elvenar und InnoGames‘ Klassiker wie Die Stämme trugen ebenfalls erheblich zur nachhaltigen Entwicklung bei. Insbesondere Die Stämme konnte 2019 ein neues Rekordjahr verbuchen und erreichte laut InnoGames ein Plus von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr.

InnoGames aus Hamburg: Forge of Empires erreicht 500 Mio Euro

Weitere Meilensteine für InnoGames waren 2019 der Gesamtumsatz von Forge of Empires in Höhe von 500 Millionen Euro seit dem Launch des Spiels sowie der Portfolio-Gesamtumsatz von einer Milliarde Euro seit der Gründung des Unternehmens.

Im Einklang mit vorangegangenen Jahren waren auch 2019 die USA, Deutschland und Frankreich die wichtigsten Märkte für InnoGames. In den USA betrug das Wachstum der mobilen Umsätze neun Prozent, während dieser Anteil in Deutschland und Frankreich um 20 beziehungsweise 21 Prozent gesteigert wurde.

Das könnte Sie auch interessieren:Gaming Festival in Hamburg

„Nach mehr als 13 Jahren wächst InnoGames nachhaltig weiter“, kommentiert Hendrik Klindworth, Mitgründer von InnoGames. „Wir sind besonders stolz auf den anhaltenden Erfolg unserer etablierten Spiele.“ 2020 werde die nachhaltige Strategie mit Live-Games fortgesetzt und die Entwicklung neuer Spiele mit optimierten Prozessen vorangetrieben. (san)