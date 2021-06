5 Sterne aus Hamburg: Das ist die exklusivste Kochbox der Republik

Feinschmecker aufgepasst: Trotz coronabedingt geschlossener Restaurants können sich Genießer auf ein echtes Gourmet-Menü freuen – die Fünf-Sterne-Kochbox für zu Hause macht es möglich. Das Hamburger Original bietet fünf außergewöhnliche Gänge zum selbst fertigkochen. Essen wie im Sternerestaurant – allerdings auch zu einem stolzen Preis.

Entwickelt wurde die Luxus-Box von fünf Hamburger Spitzenköchen. Jeder steuert einen eigenen Gang für das Menü bei.

Gourmet-Kochbox: Hamburger Spitzenköche liefern jetzt nach Hause

Die Vorspeise aus Kaviar und Gelbflossen-Thun hat Karlheinz Hauser kreiert. Der 54-Jährige kocht normalerweise im renommierten Hamburger Hotel Süllberg in Blankenese. Einen weiteren maritimen Gang liefert der zwei-Sterne-Koch Matteo Ferrantino. Von ihm gibt es Jakobsmuscheln und einen Meer-Kräutersalat.

Die weiteren Gänge stammen von Wahabi Nouri („Piment“ in Eppendorf) und Boris Kasprik („Petit Amour“ in Ottensen). Für die Cheesecake-Creme zur Nachspeise sorgt der jüngste drei-Sterne-Koch Deutschlands, Kevin Fehling.

Hamburger Star-Köche steuern gemeinsam durch die Krise

Mit dem konkurrenzfreien Projekt wollen die befreundeten Köche zeigen, dass man gerade in einer so herausfordernden Zeit gemeinsam stärker sei, als allein. Die Boxen werden am 25. März per Express gekühlt versendet und sollen am 26. März deutschlandweit zugestellt werden. Bestellungen sind online möglich.

Das Menü müssen interessierte Feinschmecker dann noch in der eigenen Küche fertigkochen. Damit das auch gelingt, liegt den Boxen eine detaillierte Anleitung bei. Für das Fünf-Gänge-Menü inklusive einer Flasche Champagner, handgemalten Pralinen und Kaffee verlangen die Sterne-Köche allerdings auch einen stolzen Preis. Die „5 Star Chef-Box“ für zwei Personen kostet 495 Euro.

Für die Ostertage ist bereits eine weitere Spezial-Box geplant, wie diese genau aussehen wird, ist allerdings noch nicht bekannt. (hb)