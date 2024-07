Das Bild an der Max-Brauer-Allee in Altona soll sich in Zukunft drastisch ändern: Wo sich heute noch ein riesiger Parkplatz und das über 7600 Quadratmeter große Rewe Center befinden, sind künftig 400 günstige Wohnungen geplant. Wer kann dort einziehen und was passiert mit dem ansässigen Supermarkt?