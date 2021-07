Nach dem dramatischen EM-Sieg Italiens im Finale gegen England nach Elfmeterschießen haben hunderte Italiener in Hamburg die Nacht zum tag gemacht: Auf der Reeperbahn fanden sich in der Nacht zu Montag bis zu 400 Menschen mit Autos ein und feierten später friedlich weiter.

Der Autokorso wurde von der Polizei gestoppt, daher sammelten sich die Fans auf dem Hans-Albers-Platz. Die Polizei griff bei den weiteren Feierlichkeiten nicht ein: „Es gab ja keinen Grund für Streit“, sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen.

Italien-Fans feiern friedlich

In Elmshorn in Schleswig-Holstein rückte die Polizei zu zwei gemeldeten Ruhestörungen aus italienischen Restaurants aus, wie ein Sprecher mitteilte. Die Freude über den EM-Sieg der „Squadra Azzura“ war zwar groß, doch die Feiernden verhielten sich friedlich, hieß es.

In mehreren niedersächsischen Städten haben Fans der italienischen Nationalmannschaft ausgelassen den EM-Sieg Italiens gefeiert. Problematische Zwischenfälle registrierten die Behörden aber nicht. Den größten Jubel gab es am Sonntagabend nach Angaben eines Sprechers des Lagezentrums Niedersachsen in Wolfsburg: Drei- bis viertausend Menschen feierten den Titel für die „Squadra Azzurra“ auf der Straße und bei kleineren Autokorsos.

Im ganzen Norden: Polizei musste bei Feiernden nicht eingreifen

In Osnabrück fanden sich ab Mitternacht etwa 70 Fahrzeuge zu einem Autokorso am Neumarkt ein. Die Freude über den EM-Titel machte aber auch hier kein Einschreiten der Polizei nötig, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Weitere kleine Autokorsos gab es in Braunschweig, Salzgitter, Hannover und Hildesheim. Die Polizeidienststellen berichteten übereinstimmend von ausschließlich friedlicher Freude bei den Fans. (dpa/sr)