Die Inflation bringt alte Menschen zunehmend in Bedrängnis. Insbesondere Frauen sind betroffen, jede zweite Rentnerin muss laut Statistikamt mit maximal 1250 Euro auskommen. Eine von ihnen ist die Wandsbekerin Karin Schulz (66). Sie erhält eine Rente von 1205,38 Euro im Monat. Sie hat 35 Jahre lang gearbeitet. Wenn alle Abgaben und Steuern abgezogen sind, bleiben davon noch knapp 1000 Euro übrig. Das Geld reicht gerade so – aber wie lange noch, angesichts steigender Preise?

Die 66-Jährige sitzt in einem Café im Wandsbeker Quarree. Vor ihr auf dem Tisch stehen ein Brötchen und eine heiße Schokolade. Um sie herum Menschen, die einkaufen und Senioren, die Kaffee trinken. Frau Schulz benötigt einen Rollator, hat gesundheitliche Probleme. Arthrose, Knieprobleme, Schmerzen. In Deutschland gilt sie als arm – als alleinlebende Person ist man das ab 1250 Euro im Monat.

35 Jahre lang gearbeitet – kleine Rente

Als junge Frau begann sie in der DDR, in Salzwedel, eine Bank-Ausbildung. Nach dem Fall der Mauer und der Wiedervereinigung zog Schulz 2003 nach Hamburg. Vor zwölf Jahren dann der Schock: Ihre gesundheitlichen Probleme werden so groß, dass sie fast nicht mehr laufen kann. Und so muss sie aufhören zu arbeiten und rutscht in die Erwerbsminderungsrente. Und da sie in diesen Jahren keine Beiträge mehr in die Rentenkassen gezahlt hat, bekommt sie nur eine geringe Rente. Seit zwei Jahren ist sie nun im Ruhestand.

1200 Euro vor, 1000 Euro nach allen Abgaben. Etwas Wohngeld bekommt sie. Nach allen Fixkosten hat Karin Schulz noch 650 Euro, um für sich und ihren Hund zu sorgen. Dafür hat sie 35 Jahre lang sozialversicherungspflichtig als Bankangestellte gearbeitet.

Armut im Alter droht nach Erkrankung

Im Gegensatz zu anderen Rentnern geht es ihr noch gut, das betont Frau Schulz immer wieder. Sie kann Wohngeld beziehen und besitzt die Wohnung, in der sie lebt. Sie hat sie gekauft, kurz nachdem sie 2003 nach Hamburg gezogen ist. „Ich habe in meinem Job für die Bank Immobilien bewertet.“ sagt sie, sie habe genau gewusst: Diese Wohnung mit dieser Finanzierung, das ist ein guter Deal. Den Kredit bezahlt sie immer noch – die Raten sind billiger als jede Wohnung, die sie neu mieten könnte. Insgesamt zahlt sie so 475 Euro. Aber auch hier wird es teurer, denn die Zinsen steigen. Und ihre Stromkosten haben sich im vergangenen Jahr verdoppelt.

Frau Schulz wohnt mit ihrem Hund alleine im Osten Hamburgs. Familie hat sie keine mehr, ihre Wohnung wird sie einer Tierwohlorganisation vermachen. Beim Einkaufen nutzt sie Angebote – hier ist etwas 30, da 20 Prozent reduziert. Das gelingt nicht immer. Sie ist erfinderisch und findet Wege, um Geld zu sparen. Die 66-Jährige ist technisch versiert, nutzt die Apps auf ihrem Smartphone. So kauft sie preiswert Lebensmittel, die sonst entsorgt würden. Aber Essen gehen, lange Urlaube, sich etwas gönnen? Das ist kaum im Budget.

Mit Wohngeld: Hamburgerin zahlt eigene Wohnung ab

Karin Schulz engagiert sich ehrenamtlich – sie ist in der Selbstverwaltung ihrer Krankenkasse, seit Jahren ist sie Schöffin. Sie organisiert Seniorentreffen, dann gibt es kostenlos Kaffee und Kuchen für die Teilnehmer. Bei dieser Runde, das ist Frau Schulz wichtig, wird aber nur einmal im Jahr Bingo gespielt. Über Armut wird nicht geredet. Da würden sich die meisten zu sehr schämen.

Wenn sie erzählt, lacht Karen Schulz oft, erzählt kleine Witze. Sie ist voller Lebensfreude, lässt sich selbst zur Rentenberaterin ausbilden. Nur manchmal wirkt sie nachdenklich, wenn sie von ihrer Situation erzählt. Frau Schulz sagt dann: „Ich find‘ nicht alles fair, aber ich habe mich damit abgefunden. Ich kann es nicht ändern.“