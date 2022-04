30-Kilometer-Stapel: Der Papierhunger in Hamburgs Behörden

Von wegen papierloses Büro! 300 Millionen Blatt Papier, so viel verbrauchen alle Hamburger Behörden zusammen pro Jahr – alle Seiten aufeinander gestapelt ergäben einen Turm von 30 Kilometer Höhe. Aber: Im Vergleich zu den Vorjahren schrumpft der gigantische Papierberg – um neun Prozent ist der Papierhunger in der Verwaltung gesunken, meldet die Finanzbehörde.

Hamburger Behörden haben 2021 im Vergleich zum Vorjahr genau 30.907.750 Blatt weniger verbraucht, das teilt die für den Einkauf zuständige Finanzbehörde mit.

Hamburg: Papierverbrauch bei Behörden sinkt

Der Verbrauch nach Gesamtblattzahlen (DIN A4 & DIN A3) der vergangenen drei Jahre zeigt einen starken Rückgang. Die Zahl lag 2021 bei 300.701.250 (statistisch druckte im vergangenen Jahr jeder der 75.000 Beschäftigten an jedem Werktag 17 Blatt Papier aus), 2020 bei 331.609.000 und 2019 sogar bei 356.796.500 (19 Blatt pro Beschäftigten und Werktag).

Inzwischen nutzen die Mitarbeiter nahezu flächendeckend Recyclingpapier. Die Quote 2021 betrug circa 99 Prozent. Zum Vergleich: 2020: 91 Prozent, 2019: 82 Prozent. Die durchschnittliche Quote in deutschen Mittel- und Großstädten liegt bei rund 92 Prozent.

Finanzsenator Dr. Andreas Dressel (SPD) ist voll des Lobes: „Das ist ein großartiges und nachhaltiges Ergebnis, das wir gemeinsam als Stadt erzielt haben. Natürlich hat der sinkende Bedarf auch mit der sich wandelnden Arbeitswelt in Zeiten der Pandemie, mit Homeoffice und Digitalisierung, zu tun.“

Durch den Einsatz von Recyclingpapier hat die Stadt Hamburg im Vergleich zu Frischfaserpapier 52,2 Millionen Liter Wasser und knapp 10,8 Millionen kWh Energie eingespart. Die eingesparte Menge Wasser deckt den täglichen Trinkwasserbedarf von 431.669 Personen. Die Energieeinsparung entspricht dem jährlichen Stromverbrauch von 3.073 Drei-Personen-Haushalten, basierend auf den Zahlen von 2020.