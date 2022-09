30 Jahre Kreativmarkt – 30% Für Dich!

Es waren belastende Jahre fÜr Kreative und alle, die es bunt mögen. Der KREATIVMARKT Wandsbek will damit Schluss machen und mit Kreativen ein Geburtstagsfest der Ideen feiern, das wir in Hamburg so dringend brauchen.

Feiern, Sparen, Spaß haben. Das sind Begrifflichkeiten, die in unserem Wortschatz selten geworden sind. Gerade in Großstädten haben viele die Konsumhandbremse angezogen. Und zum Feiern ist den Meisten auch nicht zumute. Dass man dagegen dringend angehen muss, hat Martin Burhenne in Wandsbek begriffen. Der Inhaber der Kult-Institution KREATIVMARKT erklärt, wie es geht: „Kreativ sein, basteln, sich ausprobieren – ich halte das für die perfekte Therapie. Egal, womit man sich im Alltag auseinandersetzen muss. Wer Ideen umsetzt und etwas schafft, der entwickelt Glücksgefühle. Das ist, ganz nebenbei, seit 30 Jahren Teil unserer Geschäftsidentität.“

Nicht nur ein riesiges Farbsortiment erwartet Hamburgs Kreative.

Apropos 30 Jahre: Weil es den KREATIVMARKT mittlerweile seit 30 Jahren gibt, wird jetzt ausgiebig Geburtstag gefeiert. In beiden Märkten in Wandsbek: In der Königsreihe 4 und im 1. OG des Wandsbek QUARREE. Neben Rabatten von bis zu 30% dürfen alle Kreativen sich Über tolle Geburtstagsaktionen, ein Glücksrad mit garantierten Gewinnen und bunte Sondereditionen freuen.

Ein Besuch lohnt sich also unbedingt! Ganz egal, ob man sein kreatives Talent schon entdeckt hat, oder noch entdecken möchte. Im KREATIVMARKT gibt es nicht nur Farben aller Arten, sondern Bastelmaterialien von Holz bis Glasperlen, bunte Aufnäher, Ton und Knetmasse, unterschiedliche Stoffe, solide Staffeleien und ganz viel Inspirationen, wie man sich und seine Ideen entfalten kann.

Noch bis zum 15. Oktober ginbt es in den beiden KREATIVMARKT-Filialen 30% Jubiläumsrabatt.

Also sage dem trüben Alltag Adieu und feiere mit dem KREATIVMARKT-Team in Wandsbek ein buntes Fest der Kreativität. Wir alle haben uns das verdient!

Den KREATIVMARKT N°1 in der Königsreihe 4 und den KREATIVMARKT N°2 im Wandsbek QUARREE erreichst Du bequem mit der S1 (Haltestelle Friedrichsberg) oder der U1 Wandsbeker Chaussee.

Nichts wie hin! Wir sind gespannt, wozu Dich der Besuch inspirieren wird!

www.kreativmarkt.com

#kreativmarkthamburg