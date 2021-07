30 Jahre DAS! im NDR: Bettina Tietjen: Arrogante Stars sind oft nur unsicher

Eine der erfolgreichsten Sendungen im NDR hat Geburtstag: Im Januar wird „DAS!“ 30 Jahre alt. Seit der Premiere am 2. Januar 1991 nahmen rund 10.000 Gäste in der Sendung Platz. Zum Jubiläum hat die MOPO mit Moderatorin Bettina Tietjen, die schon seit 1993 dabei ist, gesprochen.

MOPO: Frau Tietjen, warum ist „DAS!“ nach so vielen Jahren immer noch so erfolgreich?

Bettina Tietjen: Ich glaube, das liegt daran, dass die Sendung nie zu einer stumpfen Routine geworden ist. Wir haben uns immer wieder neu erfunden und am Konzept gearbeitet, um am Puls der Zeit zu bleiben. Die Ausgaben sind heute ganz anders als in den Anfängen: Das ‚Rote Sofa‘ gab es zu Beginn noch nicht und „DAS!“ hat sich immer mehr in Richtung Talk-Sendung entwickelt. Wir haben die Beiträge mittlerweile mehr auf die Gäste ausgerichtet, holen sie auch mal aus der reinen Interview-Situation heraus in eine andere Kulisse.

Bettina Tietjen sitzt mit ihren Gästen Eva Herman, Reinhard Münchenhagen und Astrid Frohloff (v.l.n.r.) auf dem ikonischen Roten Sofa der Sendung „Das!“. NDR Foto:

Außerdem laden wir Experten abseits des Showbusiness aus den unterschiedlichsten Bereichen ein. Die Zuschauer wissen nie, was sie erwartet, wenn sie einschalten.

Was hat sich bei „DAS!“ am meisten verändert?

Die Gesprächszeit mit den Gästen ist viel länger geworden und heute das Herz der Sendung. Deshalb kommen die Leute auch gern zu uns: Sie freuen sich, dass sie so wertgeschätzt werden. Als der Musiker Gentleman zum ersten Mal bei uns in der Sendung war, war er total perplex, dass wir eine ganze Sendung nur über Reggae gemacht haben. Das muss man sich natürlich auch trauen – aber bei den Zuschauern kam es gut an.

Eines ist aber gleichgeblieben: Es gibt immer noch keine Studiogäste. Warum nicht?

Ich kenne ja den Unterschied dadurch, dass ich auch die ‚NDR Talk Show‘ mache: Die Gäste verhalten sich da ganz anders: Sie fühlen sich beobachtet und achten darauf, wie sie ankommen. Bei „DAS!“ schaffen wir ohne Studiogäste eine intimere Gesprächssituation. Mein Ziel als Moderatorin ist dann erreicht, wenn mein Gast nicht das Gefühl hat, im Fernsehen zu sein.

Gibt es jemanden, der noch nicht da war und den sie gern mal als Gast da hätten?

Da gibt es eine Menge. Ich finde allgemein Gespräche mit Politikern sehr spannend, wenn sie bei uns in der Sendung mal was anderes sagen als ihre üblichen Phrasen. Angela Merkel hätte ich gern mal bei uns in der Sendung – aber ich glaube nicht, dass sie zu uns kommen würde. Ansonsten hätte ich gern mal den Geophysiker und Astronauten Alexander Gerst zu Gast.

Gab es mal einen Gast, mit dem Sie gar nicht warm geworden sind? Wie geht man als Moderatorin damit um?

Früher war das schon eher so, wenn mir jemand wie Inge Meysel gegenübersaß. Manche Menschen vermitteln einem das Gefühl: Ich bin ein Star und du ein Niemand. In meinen Anfängen war ich dadurch sehr verunsichert, aber das habe ich mir abgewöhnt. Mittlerweile habe ich festgestellt, dass Arroganz aus einer Unsicherheit heraus entsteht. Wenn ich das als Moderatorin ignoriere und trotzdem offen und freundlich bleibe, verändern sich die Gäste oft im Verlauf des Gesprächs.

Sie moderieren bereits seit 27 Jahren die Sendung. Hat man nach so vielen Jahren eigentlich noch Lampenfieber?

Aufgeregt bin ich nicht mehr – aber hochkonzentriert, vor allem, wenn es um Themen geht, in denen ich nicht so firm bin. Wenn beispielsweise Wissenschaftler kommen und ich mich richtig einarbeiten muss, denke ich oft: Hoffentlich bin ich dem gewachsen. Andererseits stelle ich ja Fragen, die auch der Zuschauer hat. Schwierig ist auch, wenn das Thema emotional ist: Dann hoffe ich manchmal, dass ich nicht weinen muss. Als Moderatorin muss ich schließlich Distanz wahren.

Werden Sie beim nächsten Jubiläum auch noch als Moderatorin dabei sein?

Das weiß ich noch nicht. Ich lebe im Hier und Jetzt und solange ich Freude daran habe und die Zuschauer mich sehen wollen, warum nicht? Aber ich habe mittlerweile auch ein Alter erreicht, in dem ich das entspannter angehen kann.

Anlässlich des Jubiläums werden Bettina Tietjen sowie die beiden anderen „DAS!“-Moderatoren Inka Schneider und Hinnerk Baumgarten am Freitag, den 8. Januar um 22 Uhr zu Gast in der „NDR Talk Show“ sein. Offiziell gefeiert wird das 30. Jubiläum dann einen Tag später: Am 9. Januar 2021 führen die drei Moderatoren ab 18.45 Uhr gemeinsam durch eine Jubiläumsausgabe. Dazu zeigt das NDR Fernsehen am selben Abend um 21.45 Uhr die Dokumentation „30 Jahre ‚DAS!‘ – Ab aufs Rote Sofa“.