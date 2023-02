30 Hektar extra: So soll der Hamburger Hafen noch größer werden

Rund 30 Hektar an bisher ungenutzten Hafenflächen in Steinwerder Süd will die Hamburg Port Authority (HPA) neu erschließen. Der Plan für das Projekt steht schon seit Jahren, in diesem Jahr soll es auf der Baustelle endlich losgehen. Welche Unternehmen sich dort einmal ansiedeln könnten, ist allerdings noch offen.

Das Areal im ehemaligen Mittleren Freihafen liegt seit fast sechs Jahren brach. In der zweiten Jahreshälfte 2023 sollen nun die Bagger anrollen. Das berichtet das „Hamburger Abendblatt“. In mehreren Bauphasen sollen die Wasserflächen des alten Oberhafens verfüllt werden, um eine etwa 26 Hektar große Nutzfläche zu erhalten.

Steinwerder Süd: Hamburger Hafen soll erweitert werden

Zusätzlich werde das Areal aus Hochwasserschutzgründen angehoben und rundherum mit Böschungen versehen. Der Abschluss der Bauphase sei für Ende 2027 geplant. Danach sollen sich Unternehmen dort ansiedeln und das Gelände erhalte einen Gleisanschluss an die Hafenbahn.

Was das Projekt kosten wird, ist nicht bekannt. Doch allein die Gutachterkosten werden auf 4,5 Millionen Euro beziffert, da die Bauweise sehr kompliziert sei, wie aus der Senatsantwort auf eine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht.

Unter Berufung auf die Wirtschaftsbehörde solle die Refinanzierung des Projekts durch die zukünftigen Miet- und Pachteinnahmen sichergestellt werden. Welche Firmen dort einziehen werden, sei nach Angaben des „Abendblatts” jedoch ebenfalls noch offen. Das Vergabeverfahren für Investoren soll laut HPA bis Ende 2024 abgeschlossen sein.(mp)