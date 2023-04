Mit der Haspa Musik Stiftung in die Elbphilharmonie: Wir verlosen 2×2 Tickets für das Konzert von Kuoko im Kleinen Saal am Freitag, 14.04.2023 um 20:30 Uhr.

Das Nachwuchsformat „Made in Hamburg“ in der Elbphilharmonie gibt experimentierfreudigen Künstler:innen eine Bühne, die sonst vor allem in Clubs, Kneipen, Off-Locations und Proberäumen am Sound der Zukunft feilen. Am 14.04. steht dort die Hamburger Elektro-Musikerin Kuoko auf der Bühne.

DO IT YOURSELF!

„Einfach selber machen, that’s it!“, lautet das ebenso simple wie erfolgreiche Motto von Kuoko. Und das nimmt die Hamburger Elektro-Musikerin ziemlich wörtlich. Sie hat sich nicht nur das Produzieren mittels YouTube-Tutorials selbst beigebracht, sondern sie schreibt auch ihre Texte selbst, kümmert sich um die kreative Konzeption und natürlich kommt auch der Gesang von ihr. Da ist es nur folgerichtig, dass sie ihr erstes Album nach ihr selbst benannt hat. Die elf Songs von „Kuoko“ fassen zusammen, was sie ausmache, sagt die Künstlerin über ihr inzwischen millionenfach gestreamtes Album. Und auch wenn sie über Privates eher ungern redet, in ihrer Musik wird es dann doch ziemlich persönlich. Kuoko singt über antiasiatischen Rassismus und die Erwartungen der Gesellschaft an Frauen – und verpackt ihre Botschaft dabei im wunderschönsten Psychedelic-Pop-Gewand. „Verträumt und zugleich selbstbewusst“, fasst es der Tagesspiegel zusammen.

Die Haspa Musik Stiftung unterstützt den Hamburger Musiknachwuchs und ist darum auch Partner der Konzertreihe „Made in Hamburg“.

