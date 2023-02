Am Freitag beschlossen, seit Montag in Kraft: 2G-Plus in der Gastronomie. Wer in Bars, Cafés oder Restaurants möchte, muss geboostert sein – oder als lediglich doppelt Geimpfter oder Genesener einen negativen Corona-Test vorlegen. Wer das nicht kann, kommt nicht rein. Wie sehen Hamburgs Gastronomen die neue Regelung? Said Habibullah (37) ist wütend: „2G-Plus ist wirklich scheiße – für uns und die Gäste.“ Er steht vor seinem Restaurant „Anatolian Street Food“ an der Bahrenfelder Straße, redet sich in Rage. „Es gab Leute, die sind einfach wieder gegangen“.

Am Freitag beschlossen, seit Montag in Kraft: 2G-Plus in der Gastronomie. Wer in Bars, Cafés oder Restaurants möchte, muss geboostert sein – oder als lediglich doppelt Geimpfter oder Genesener einen negativen Corona-Test vorlegen. Wer das nicht kann, kommt nicht rein. Wie sehen Hamburgs Gastronomen die neue Regelung? Die MOPO hat sich in Ottensen umgehört.

Said Habibullah (37) ist wütend: „2G-Plus ist wirklich scheiße – für uns und die Gäste.“ Er steht vor seinem Restaurant „Anatolian Street Food“ an der Bahrenfelder Straße, redet sich in Rage. „Es gab Leute, die sind einfach wieder gegangen“. Schon die bisherigen Regelungen seien für seinen Laden schwierig gewesen. Doch mit der vergangene Woche vom Senat beschlossenen 2G-Plus Regel dürfte sich die Situation noch zuspitzen. Es werden weniger Gäste kommen, er werde noch weniger verkaufen, sagt Habibullah. „Selbst ein Lockdown ist besser.“ Dann hätte er wenigstens die Unterstützung vom Staat. So hat er die Kosten, aber wenig Einnahmen.

Hamburgs Gastro: Deutlich weniger Gäste im Januar

Harkan Yurtsever (52), der Chef des „Scotty’s“ an der Friedensallee, sieht das anders: „Alles ist besser als ein Lockdown. Ich will beschäftigt sein.“ Er lächelt unter der Maske. 2G-Plus laufe in seinem Restaurant bislang gut. „Alle Gäste sind bisher geboostert.“

Der Chef vom „Scotty's“, Harkan Yurtsever, hofft, dass die Zahl der Gäste stabil bleibt. Patrick Sun Scotty’s: Harkan Yurtsever (52)

Doch natürlich sei es auch für ihn eine schwierige Zeit. Im Sommer war sein Laden sehr gut besucht, doch mit dem Anstieg der Corona-Zahlen sank die Zahl seiner Gäste. „Es sind derzeit ungefähr 40 Prozent weniger, im November waren es noch 30 Prozent“, sagt Yurtsever. Er musste einige seiner Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken.

Der Gastronom will sich die erste Woche mit 2G-Plus genau anschauen. Er hofft, dass die Zahl der Gäste stabil bleibt. „Wenn es weniger als 60 Prozent an Gästen sind, dann muss ich zu machen.“ Derzeit versucht er, parallel zum Geschäft vor Ort, mehr Essen zum Mitnehmen anzubieten – und einen eigenen Lieferdienst zu etablieren. Dann könnte er einige seiner Mitarbeiter zurückholen und sie das Essen ausliefern lassen. Allerdings nur in einem Umkreis von 500 Metern, alles andere sei zu aufwendig.

Diese Möglichkeit hat Mursin, der Chef der Eckkneipe „Quer“ (Bahrenfelder Straße), nicht. Er blickt besorgt auf den Abend. Ab da heißt es auch bei ihm: Zutritt nur mit 2G-Plus. Mursin rechnet mit einem extremen Einbruch im Umsatz. Der Barbesuch sei „Luxus“, er bezweifelt, dass sich viele Menschen dafür extra testen lassen wollen. „Die Kunden fühlen sich durch die Maßnahmen eingeschränkt und bleiben weg.“ Auch er wolle sich die kommende Woche anschauen, mal gucken wie es läuft. Es könne sein, dass er den Laden vorläufig schließt. Doch eine Gewissheit tröstet ihn: „Ich habe treue Stammkunden, sobald ich wieder aufmache, sind sie da. Sie laufen nicht weg.“

Restaurant „Eisenstein“: Hauptsache, der Laden bleibt auf

Sein Restaurant „Eisenstein“ an der Friedensallee dicht zu machen, kommt für Michael Schlie (56) nicht in Frage: „Im ersten Lockdown habe ich 25 Prozent meiner Mitarbeiter verloren. Ich werd den Teufel tun, sie wieder in Kurzarbeit zu schicken – dann sind sie weg.“ Besonders unter der Woche merkt er die Auswirkungen der Pandemie und der erneut hohen Infektionszahlen. Große Geschäftsessen fallen weg. Am Wochenende ist sein Laden jedoch gut besucht – natürlich den Umständen entsprechend. Denn selbst wenn alle Tische belegt sind, fehlen 50 Prozent der Gäste aufgrund der Abstandsregeln. Die neuen Maßnahmen sieht er gelassen: „2G-Plus wird für unsere Gäste keine große Veränderung bringen.“ Bisher waren 90 Prozent seiner Gäste geimpft. „Wir hatten auch nie das Problem, dass Leute an der Tür mit uns diskutiert haben.“

Michael Schlie (56) sieht mit der 2G-Plus Regel keine große Veränderung auf sich zu kommen. Patrick Sun Eisenstein: Michael Schlie (56)

Sorgenfrei ist Schlie jedoch auch nicht. „Wir beobachten in der Woche, wie es sich nun unter der neuen Regelung entwickelt. Wenn wir im Januar mit einer Null rauskommen, jubele ich. Ein kleines Minus können wir auch ausgleichen.“ Den Laden zu schließen ist für ihn die letzte Option: „Allein um ein Zeichen zu setzen: Wir sind für euch da.“