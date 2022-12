Der Senat hat es beschlossen: Ab Sonnabend gilt in Hamburg 2G für Boutiquen und Kaufhäuser, für Elektronikshops und Plüschtiergeschäfte, kurz, für alle außer Apotheken, Drogerien und Lebensmittelläden. Geschenkeshoppen in der City nur noch für kontrollierte Geimpfte – die Geschäftsführerin des Handelsverbandes Nord fürchtet lange Schlangen und fordert mehr Entschädigungen für Umsatzeinbrüche.

Der Senat hat es beschlossen: Ab Sonnabend gilt in Hamburg 2G für Boutiquen und Kaufhäuser, für Elektronikshops und Plüschtiergeschäfte, kurz, für alle außer Apotheken, Drogerien und Lebensmittelläden. Geschenkeshoppen in der City nur noch für kontrollierte Geimpfte – die Geschäftsführerin des Handelsverbandes Nord fürchtet lange Schlangen und fordert mehr Entschädigungen für Umsatzeinbrüche.

Die Verschärfungen sollen den Druck auf die Ungeimpften weiter erhöhen, erklärte Senatssprecher Marcel Schweitzer: „Es wird schwer für ungeimpfte Personen. Nur die Impfung hilft.“

2G in Hamburg: Shopping-Verbot für Ungeimpfte

Schon diesen Daumenschrauben-Ansatz hält Brigitte Nolte, Geschäftsführerin des Handelsverbandes Nord, für falsch: „Da wird ein Ziel verfolgt auf dem Rücken des Einzelhandels und das auch noch in der Vorweihnachtszeit.“ Shoppen sei kein Pandemietreiber, das wisse auch der Senat.

Brigitte Nolte, Geschäftsführerin des Handelsverbandes Nord hvnord Brigitte Nolte, Geschäftsführerin des Handelsverbandes Nord

Die Sorge der Händler: „Wenn wir tatsächlich am Eingang der Geschäfte Impfnachweis und Personalausweis checken müssen, dann werden sich lange Schlangen bilden und am Ende kommen weniger Menschen zum Weihnachtseinkauf in den stationären Handel.“

Was bedeutet 2G für die großen Hamburger Shoppingtempel? „Die Kunden können weiterhin unabhängig vom Impfstatus in die Center kommen, weil es ja auch Lebensmittelhändler und Drogerien gibt“, sagt Lucas Nemela, Sprecher der ECE-Group, die in Hamburg etwa die Europa-Passage, das Elbe Einkaufszentrum oder die Hamburger Meile betreibt.

Ob jemand geimpft ist, müsste dann jeder Laden selbst überprüfen. Immer wieder Impfzertifikat und Perso zücken, nervig für Kunden. Geht das nicht einfacher? Nemela: „Wir stimmen gerade mit der Behörde ab, ob es einen zentralen Check-In geben könnte, an dem die Kunden dann einmal ihren Impfstatus registrieren lassen und ein tagesaktuelles Bändchen für alle Geschäfte im Center bekommen.“

2G: Das passiert in Hamburgs Einkaufszentren

Welche 2G-Maßnahme aus Sicht des Handels denkbar wäre? Stichprobenartige Kontrollen, oder eben tagesaktuelle bunte Bändchen, sagt auch Brigitte Nolte.

Händler müssten für 2G höhere Entschädigungen bekommen, fordert Nolte: „Diese Einschränkungen haben massive Auswirkungen auf die Umsätze, das wird mit der bestehenden Überbrückungshilfe überhaupt nicht kompensiert. Ebenso die Ungleichbehandlung der Kunden. Da sehen wir eine große rechtliche Problematik.“ Weiteres Problem: Durch 2G schränke der Senat ungeimpfte Händler und Angestellte in der freien Berufsausübung ein.