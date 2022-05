29 Grad und Regen: So wechselhaft wird die kommende Woche in Hamburg

Blitz-Sommer im Mai: Hamburger können sich in der kommenden Woche auf hohe Temperaturen freuen – und die Natur auch auf den ersehnten Regen.

Die neue Woche beginnt mit Sonnenschein und Temperaturen um die 24 Grad. Im Laufe des Montags soll es jedoch zunehmend wolkiger werden und am Abend rechnet der Deutsche Wetterdienst mit Regen.

Am Dienstag ziehen Wolken auf, vereinzelt regnet es. So warm wie am Vortag wird es nicht – die Höchsttemperatur liegt bei 20 Grad.

Wetter in Hamburg: 29 Grad am Donnerstag und vereinzelnte Schauer

Mittwoch und Donnerstag wird wärmer und sonniger: Auf 25 Grad können sich die Hamburger am Mittwoch freuen, am Donnerstag sollen es sogar 29 Grad werden – das ist ein Sommertag!

Den Blitz-Sommer im Mai sollten die Nordlichter unbedingt ausnutzen: Am Freitag sinken die Temperaturen wieder leicht, aber nur auf 25 Grad. Es kann jedoch wieder zu vereinzelten Schauern kommen.

Am Samstag kühlt das Wetter weiter ab. Die Höchsttemperatur liegt bei 21 Grad.