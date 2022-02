25. März bis 3. April: höchste Zeit für den Frühjahrsputz!

2022 findet „Hamburg räumt auf!“, Hamburgs legendäre Müllsammel-Aktion, endlich wieder im Frühjahr statt.

Wie groß das Umweltbewusstsein der Hamburger:innen und ihr Wunsch nach einer sauberen Stadt ist, konnte man an der ungebrochenen Attraktivität der Veranstaltung erkennen. Der gewohnte Termin im Frühjahr und der mittlerweile zur Gewohnheit gewordene Umgang mit den Hygieneregeln wird dieses Mal sicher wieder eine große Zahl von fleißigen Helfer:innen motivieren, bei dieser tollen Aktion mit einem Aufräum-Team dabei zu sein.

Jetzt anmelden unter www.hamburg-raeumt-auf.de

Und so geht es: Stellen Sie mit Freunden, Nachbarn, Kollegen, der Schulklasse oder der Kitagruppe ein Sammel-Team zusammen und geben Sie im Anmeldeformular Ihre Kontaktdaten sowie einige Infos zu Ihrer Aufräumaktion an. Auf Wunsch erhalten Sie kostenlos Müllsäcke und Handschuhe von der Stadtreinigung Hamburg. An dem vereinbarten Termin ziehen Sie einfach los und befreien Ihre Nachbarschaft oder auch öffentliche Grünanlagen, Spielplätze und Parks von herumliegendem Müll.

Auch in diesem Jahr wird die Aktion natürlich wieder von zahlreichen Hamburger Unternehmen unterstützt. Sie haben viele hundert Gewinne gespendet, die unter allen Aufräum-Teams verlost werden. Dazu gehören Freikarten für Theater, Kinos oder Museen, Eintrittskarten für Hamburger Attraktionen und tolle Sachpreise. Wir drücken Ihnen die Daumen!

Unter www.hamburg-raeumt-auf.de finden Sie alle Informationen zu „Hamburg räumt auf!“. Ablauf, Unterstützer, Events, Gewinne, Termine und vieles mehr.

„Hamburg räumt auf!“ ist eine Gemeinschaftsaktion der Stadtreinigung Hamburg und der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund Deutschland (NABU), Landesverband Hamburg e.V.