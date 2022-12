Eigentlich heißt sie Nyaradzai Ngwerume – aber so nennt die Basketball-Trainerin niemand: Alle kennen sie hier nur unter dem Namen „25“. Die gebürtige Simbabwerin hat in der Nationalmannschaft ihres Heimatlandes gespielt und kam der Liebe wegen nach Deutschland, hat durch Basketball in Hamburg ein neues Zuhause gefunden. Sie trainiert seit acht Jahren die „Wildcats“, die U16-Mannschaft des Niendorfer TSV – das Team spielt nun auf internationalem Top-Niveau. Doch hinter der Mannschaft steckt mehr als nur eine reine Trainingsgruppe.

Eigentlich heißt sie Nyaradzai Ngwerume – aber so nennt die Basketball-Trainerin niemand: Alle kennen sie hier nur unter dem Namen „25“. Die gebürtige Simbabwerin hat in der Nationalmannschaft ihres Heimatlandes gespielt und kam der Liebe wegen nach Deutschland, hat durch Basketball in Hamburg ein neues Zuhause gefunden. Sie trainiert seit acht Jahren die „Wildcats“, die U16-Mannschaft des Niendorfer TSV – das Team spielt nun auf internationalem Top-Niveau. Doch hinter der Mannschaft steckt mehr als nur eine reine Trainingsgruppe.

Der Rufname „25“ entstand, als Nyaradzai Ngwerume im Alter von 25 Jahren zum Niendorfer TSV kam und ihr eigentlicher Name für die Kinder zu schwierig war, auszusprechen. Das war „vor mehr als zehn Jahren“ – wie alt sie heute ist, wisse niemand, so die Trainerin.

„Ich wollte dazugehören“ – ihre Brüder brachten „25“ zum Basketball

Auch heute noch trainiert sie die Jugendmannschaften des Niendorfer TSV. Der Verein sei ihr Zuhause, so „25“ im Gespräch mit der MOPO. In ihrem Heimatland war sie Nationalspielerin – so, wie ihre Brüder auch: „Wir sind eine Basketball-verrückte Familie!“ Ihre Geschwister waren auch der Grund, weshalb sie mit dem Sport anfing. „Ich wollte dazugehören, mitreden können. Da musste ich einfach anfangen, Basketball zu spielen.“

Im Alter von 16 Jahren verletzte sich „25“ am Knie – ein Schock für das Ausnahme-Talent. Doch sie gab nicht auf und fing mit 17 an, Gleichaltrige zu trainieren. Mit 18 studierte sie „Finance“ und gründetet ihre eigene Event-Management-Firma. Für die Liebe zog sie nach Hamburg, ihr Ehemann Edwin ist heute Athletik-Trainer im Verein.

In Deutschland zog sie sich dann eine weitere Verletzung zu – diesmal am Rücken: Sie hörte auf, zu coachen. Es war ihr Sohn Edwin, der sie zurück zum Sport brachte. Edwin spielt auch bei den „Wildcats“, der U16-Mannschaft des Niendorfer TSV.

Wenn sie über die „Wildcats“ spricht, merkt man, dass die Jugendlichen mehr als eine Trainingsgruppe für sie sind: „Das hier ist meine Familie, die Jungs sind meine Babys“, sagt „25“. Als sie neu in den Verein kam, habe die Mannschaft „keinen Namen, keine Identität“ gehabt, wie sie es nennt. „Wildcats“ habe sie die Gruppe damals getauft, weil jeder Spieler flink wie eine Raubkatze sei.

„Alone I am good, together we are great!“: Die „Wildcats“ spielen auf internationalem Top-Niveau

Der starke Teamgeist sei das Geheimnis hinter dem Erfolg der Mannschaft. „Wir unterstützen uns hier immer – egal, ob auf dem Basketball-Platz oder in der Schule. Hier ist es egal, wo du herkommst. Es geht um den Sport – das ist alles, was zählt!“ Das zeigt auch das Gruppen-Motto „Alone I am good, together we are great!“. Die Jugendlichen aus Niendorf sind Deutsche Meister 2022, haben an Wettbewerben in Ungarn und der Slowakei teilgenommen.

Mit Hilfe eines Crowdfunding-Projekts – die MOPO berichtete – versuchte die Mannschaft Geld zu sammeln, damit sie im Oktober die ‚Europe Youth Basketball League‘ ausrichten können – und waren damit erfolgreich.

Das Team setzt sich am Anfang jedes Jahres zusammen und bespricht die Ziele für die kommenden Monate. „Unser nächstes Ziel ist die Teilnahme an den ‚Play Offs‘ der ‚Europe Youth Basketball League‘“ – eine europäische Top-Liga. Dafür trainiert das Team vier Mal in der Woche – mindestens.