Bildungsgerechtigkeit, Chancengleichheit – schon lange ist klar, dass beides in der Realität nicht existiert, für die positive Entwicklung der Gesellschaft aber so wichtig ist. Um den weiteren Abbau von Bildungsbenachteiligung voranzutreiben, stellte Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) und Hamburgs Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD) das „Startchancen-Programm" im Helmut-Schmidt-Gymnasium in Wilhelmsburg vor. Insgesamt 90 Schulen in Hamburg nehmen an dem neuen Bildungsprogramm teil und erhalten über zehn Jahre 21, 5 Millionen Euro zusätzliche Bundesgelder zu den Landesmitteln in gleicher Höhe. Doch was genau bedeutet das für die rund 42.000 Hamburger Schülerinnen und Schüler, deren Schulen an dem Programm teilnehmen? Die MOPO hat nachgefragt.