„Wo willst du in 800 Jahren leben?“ Oder: „Bin ich 20 oder 200?“ Die EU-Wahlplakate der „Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung“ lassen die Betrachter stutzen. Die Mini-Partei mit dem sperrigen Namen hat nur ein Thema: Die Abschaffung des altersbedingten Sterbens. Dafür soll der Staat der Wissenschaft so viel Geld geben, bis der älteste Traum der Menschheit, die Unsterblichkeit, wahr wird. Meinen die das ernst? Wie soll eine Welt aussehen, in der wir alle Jahrhundert um Jahrhundert leben? Müssen wir etwa die ganze Zeit arbeiten? Wo sollen die Menschen leben, wenn keiner mehr stirbt? Die MOPO sprach mit dem Vize-Vorsitzenden des Hamburger Landesverbandes, Henrik Wichert (41), Entwicklungsleiter aus Othmarschen.

MOPO: Herr Wichert, wie erklären Sie den Menschen, dass die „Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung“ keine Spaßpartei ist?

Henrik Wichert: Ich versuche, den Ansatz der Verjüngungsforschung zu erklären. Wir beziehen uns ja auf die Wissenschaft.

Partei will Tod durch Altersschwäche abschaffen

Was ist das für ein Ansatz?

Nach aktuellem Stand der Altersforschung entstehen durch den Stoffwechsel im Laufe des Lebens Schäden an den Zellen und die sind die Ursache für Alterskrankheiten. Man kann den Körper da mit einer Maschine vergleichen, bei der mit den Jahren immer mehr kaputt geht. Diese Schäden kann man nicht verhindern, aber man kann versuchen, sie zu reparieren. Das Idealziel wäre, den Körper dauerhaft im Zustand eines jungen Erwachsenen zu halten. Noch nie in der Menschheitsgeschichte waren die Chancen so gut, den Traum von einer Art Unsterblichkeit wahr zu machen, weil es es bereits sehr viele Forschungsansätze gibt. Aber die Politik muss in die Verjüngungsforschung viel mehr Geld investieren.

Wie würden denn eine Welt aussehen, in der keiner mehr an Altersschwäche stirbt?

Wir würden natürlich mehr Menschen haben, aber diese Menschen wären glücklicher, weil sie selbst und ihre Angehörigen nicht mehr an diesen Altersleiden sterben müssten. Sie würden durch das lange Leben weiser werden, sie hätten einen großen Erfahrungshorizont. Und es wäre kein ewiges Leben, weil Unfälle als Sterberisiko ja blieben. Es gibt eine Statistik, nach der man durchschnittlich 2000 Jahre alt werden kann, bis man einen Unfall erleidet.

„Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung“: Ihr Plan gegen Überbevölkerung

Klingt irgendwie gruselig. 2000 Jahre leben.

Es muss ja nicht jeder wahrnehmen, schon aus religiösen Gründen. Und man weiß ja auch nicht, wann man genug hat vom Leben.

Müssen wir dann etwa auch 800 Jahre arbeiten? Das wäre ja ein Albtraum …

Das Arbeiten könnte bis dahin ganz anders aussehen, mit der zu erwartenden Automatisierung etwa durch KI. Und das aktuelle Rentensystem funktioniert ja jetzt schon nicht mehr, da muss ja sowieso was anderes kommen. Etwa durch einen Staatsfonds. Man hätte durch die Dauer ja einen enormen Zinseszins seiner Geldanlagen. Das Ziel ist eher, einen sehr, sehr langen, sehr gesunden Lebensabend zu haben.

Aber wenn keiner mehr stirbt und weiter Kinder geboren werden, haben wir ja eine gigantische Überbevölkerung irgendwann.

Ab einem gewissen Wohlstandsniveau würden ja nicht mehr so viele Kinder geboren werden, auch in den Ländern, die jetzt ein hohes Bevölkerungswachstum haben. Und Platz genug haben wir ja, derzeit sind nur zehn Prozent der globalen Landfläche urban genutzt. Außerdem werden ja mit der Zeit auch neue Technologien entwickelt, etwa was effiziente Ernährung angeht. Und je länger man lebt, desto größer ist ja das Interesse, die Welt zu erhalten und das Klima zu schützen. Für sich selbst und nicht nur für nachfolgende Generationen.