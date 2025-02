U5-Baustelle? Wohnungen? Oder Kleingärten? Gerade erst ist das Bürgerbegehren für den Erhalt der Grünflächen am Goldbekkanal zustande gekommen und eine Befassung der Politik damit steht noch aus, da zeigt die Finanzbehörde mit einer aktuellen Entscheidung, was sie davon hält.

Ein grünes Idyll direkt am Goldbekkanal, die Kleingärten gehören zu den begehrtesten in ganz Hamburg. Hier in Winterhude im Bereich Poßmoorweg/Barmbeker Straße, zwischen Bootswerft und B5, sollen 23 Kleingartenparzellen verschwinden, damit Wohnungen gebaut werden können. Und zwar gleich 200 Wohneinheiten in begehrter Lage.

Aber bevor das mit dem Wohnungsbau soweit ist, vergeht noch viel Zeit. Denn zunächst einmal soll die Kleingarten-Fläche ab 2026 als Lager für die Bauarbeiten an der U5 genutzt werden. Die Kleingärtner haben dagegen ein Bürgerbegehren gestartet, das vor zwei Wochen vom Bezirksamt als erfolgreich erklärt wurde. 5000 Unterschriften bekam „Stand up Winterhude“ zusammen, genug, damit sich der Bezirk Nord noch einmal mit dem Thema beschäftigen muss.