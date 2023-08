20 Jahre „Heiße Ecke“ – Das St. Pauli Musical

Happy Birthday, „Heiße Ecke“: Im September 2023 feiert das erfolgreichste deutsche Musical seinen 20. Geburtstag. Keine andere deutsche Eigenproduktion wurde länger am Stück gespielt – was für eine Erfolgsgeschichte!

Schon die Reaktionen auf die Uraufführung am 16. September 2003 im Schmidts Tivoli waren grandios: Das begeisterte Publikum applaudierte stehend, die Presse feierte die „Liebeserklärung an St. Pauli“ (Nordsee-Zeitung) als „charmant und sexy, lasziv und ehrlich“ (Hamburger Abendblatt ), die Welt schwärmte von einem „fast realen Märchen“, die Süddeutsche Zeitung von einem „Crashkurs in St.-Pauli-Kultur“. Und die MOPO? Die sprach dereinst gar von „Hamburgs bestem Musical“!

Mehr als 5.100 Mal stand das Ensemble auf der Bühne und verkörperte dabei über 50 verschiedene Charaktere, die auf dem Kiez anzutreffen sind

Seitdem kamen hier unzählige Würste auf den Grill und wurden mit einer großen Portion Herz, Schnauze und Humor am berühmtesten Imbiss der Reeperbahn serviert. Mittlerweile hat die Produktion 2,8 Millionen Gäste in mehr als 5.100 Shows begeistert. Jeden Abend schlüpfen neun Ensemblemitglieder in über 50 Rollen und entführen in eine temporeiche Show rund um 24 Stunden am Kiez-Imbiss „Heiße Ecke“. Am Tresen von Hannelore und ihrer Crew trifft sich ganz St. Pauli: die leichten Mädels und die schweren Jungs, die Touris vorm Musicalbesuch und die Müllmänner nach der Schicht, das Partyvolk aus der Vorstadt, das es mal so richtig krachen lassen will, und die Kiez-Urgesteine, die eigentlich längst die Schnauze voll haben, aber trotzdem nicht loskommen von der schrägsten Meile der Republik.

Theaterchef Corny Littmann und sein Team – allen voran Martin Lingnau (Musik), Heiko Wohlgemuth (Songtexte) und Thomas Matschoß (Buch) – haben Hamburgs schillerndstem Stadtteil ein Denkmal gesetzt, das im September 2023 seit stolzen 20 Jahren das Publikum begeistert. Derbe Schnacks, zu Herzen gehende Geschichten und großartige Songs in einer Show, die den ganz normalen Wahnsinn rund um die Reeperbahn zeigt: Willkommen in der „Heißen Ecke“. 100 Prozent gefühlsecht!

