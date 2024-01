20-Jähriger wegen Mordversuch vor Gericht: Opfer ist sein Onkel

Am Mittwochmorgen beginnt in Hamburg der Prozess gegen einen 20-Jährigen, der sich wegen versuchten Mordes verantworten muss.

Die Anklage gegen den 20-jährigen I. sieht gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen vor, von welchen einer mit versuchtem Mord einhergeht. Zu der Tat soll es am Abend des 4. September 2023 in der Wohnung des Zeugen Ma. im Rahewinkel (Billstedt) gekommen sein: Der 20-jährige Angeklagte soll dort mit seinem nur fünf Jahre älteren Onkel M. in einen zunächst verbalen Streit geraten sein.

20-Jähriger wegen versuchten Mordes angeklagt

Dann soll der Angeklagte mit einer Eisenstange angegriffen haben: I. habe M. mit der Stange laut Anklage in das Gesicht, gegen die Schulter und die Hand geschlagen. Das Opfer erlitt dadurch eine Wunde am Jochbogen und Hämatome. Die beiden wurden im Zuge des Streits schließlich getrennt und verließen jeweils die Wohnung.

Anschließend soll I. jedoch mit einem Küchenmesser von hinten an seinen Onkel herangetreten sein – unvermittelt habe der Angeklagte mehrfach auf M. eingestochen. Dieser erlitt bei dem Angriff mehrere Stichverletzungen, darunter eine im linken Brustkorb, im Bauchraum und im Oberschenkel. Durch eine Notoperation überlebte der 25-Jährige. Der Prozess beginnt am Mittwoch.(mp)