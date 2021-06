20 Infizierte: Corona-Ausbruch in Fleischerei von Block House!

Hummelsbüttel –

In der hauseigenen „Block House“-Fleischerei haben sich in den vergangenen zwei Wochen 20 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Die Restaurantkette versichert, sich an alle Vorschriften gehalten zu haben. Zwei Mitarbeiter mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Der erste Verdacht, dass sich mehrere Mitarbeiter mit Corona angesteckt haben könnten, sei bei „Block House“ vor rund eineinhalb Wochen aufgetaucht. „Block House“ habe sich zu jeder Zeit an die geltenden Hygieneregeln gehalten – dies bestätigte auch das zuständige Gesundheitsamt. Zuvor hatte „NDR 90,3“ über den Corona-Ausbruch berichtet.

Corona in Hamburg: Zwei „Block House“-Angestellte liegen im Krankenhaus

Den meisten der infizierten „Block House“-Mitarbeiter gehe es verhältnismäßig gut. Zwei Betroffene hätten allerdings stationär in einem Krankenhaus behandelt werden müssen, erklärte eine Sprecherin der Restaurantkette gegenüber dem „Hamburger Abendblatt“.

Allen Mitarbeitern, die sich noch in Quarantäne befinden, biete „Block House“ Hilfe an, wo diese gebraucht werde. Der Fleischerei-Betrieb sei ohne größere Einschränkungen aufrechterhalten worden. Nur Mitarbeiter, die einen negativen Coronatest vorweisen könnten, würden dort eingesetzt. (fbo)