Vorsicht, Falle! Nutzer des Verkaufsportals „Kleinanzeigen“ (ehemals „Ebay-Kleinanzeigen“) sind in Gefahr. Internetgangster haben es gezielt auf sie abgesehen. Wie Pressesprecher Pierre Du Bois gegenüber der MOPO bestätigt, gebe es zahlreiche Betrugsfälle. Den größten Schaden habe ein Kunde erlitten, dessen Bankkonto um 20.000 Euro erleichtert wurde.

„Wir warnen bereits seit geraumer Zeit vor dieser Phishing-Masche“, so Du Bois. Wie ausgeklügelt die Täter vorgehen, zeige sich auch daran, dass ihnen sogar ein in der Öffentlichkeit als E-Commerce-Experte bekannter Mann auf den Leim gegangen sei. Einen Namen nannte Du Bois nicht. „Er hatte Glück – die Betrüger hatten gerade ein Serverproblem, so dass ihm kein finanzieller Schaden entstanden ist.“

Sieht aus wie von „Kleinanzeigen“, ist aber eine Phishing-Mail von Betrügern. Damit wurde die 52-jährige Hamburgerin Wiebke S. Ende Dezember abgezockt. Olaf Wunder Sieht aus wie von „Kleinanzeigen“, ist aber eine Phishing-Mail von Betrügern. Damit wurde die 52-jährige Hamburgerin Wiebke S. Ende Dezember abgezockt.

„Verbraucher sollten niemals persönliche oder finanzielle Informationen preisgeben“

Das Ziel der Täter sei es, mittels ,Phishing‘ persönliche Daten ihrer Opfer abzugreifen, um damit Bankkonten zu plündern, Kreditkartenzahlungen zu veranlassen oder Accounts zu übernehmen, sagt Du Bois. Sein dringender Rat: „Verbraucher sollten niemals persönliche oder finanzielle Informationen preisgeben.“

Die MOPO hatte kürzlich über den Fall der 52-jährigen Hamburgerin Wiebke S. berichtet, die ein gebrauchtes Hundegeschirr verkaufen wollte. Schon nach kurzer Zeit meldete sich ein Interessent, der per Chat mitteilte, er wolle per Paypal bezahlen. Daraufhin nannte ihm die Verkäuferin ihre Mail-Adresse – und damit begann der Betrug.

Statt einer Nachricht von Paypal erhielt Wiebke S. eine Mail, die aussah als stamme sie von „Kleinanzeigen“ – aber von Betrügern kam. Darin hieß es, der Käufer habe bezahlt, sie müsse jetzt die Transaktion bestätigen, indem sie auf eine Schaltfläche klicke. Anschließend wurde die 52-Jährige aufgefordert, ihre Kreditkartendaten zu hinterlassen.

Sofort begannen die Betrüger damit, das Konto des Opfers abzuräumen. Nur den Sicherheitsvorkehrungen des Kreditkarteninstituts ist es zu verdanken, dass der Schaden von Wiebke S. auf 460 Euro begrenzt blieb. Weitere Transaktionen in Höhe von insgesamt 6000 Euro wurden vom Kreditkarteninstitut unterbunden.

„Nutzer sollten niemals auf Links klicken, die ihnen von Unbekannten geschickt werden“, so Pressesprecher Du Bois. Mit Blick auf die 52-jährige Hamburgerin fügt er hinzu: „Wiebke S. hätte stutzig werden sollen, denn der Empfang von Zahlungen mittels Kreditkarte ist grundsätzlich nicht möglich. Betroffene sollten auf entsprechende Abfragen daher auf keinen Fall eingehen – es handelt sich ausnahmslos um Betrugsversuche.“