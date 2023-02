„Gzuz, warum bist du nur so?“: Erstes Bild von 187-Rapper in Haft veröffentlicht

Körperverletzung und Verstöße gegen das Sprengstoff- und Waffengesetz: Seit dem 13. Januar sitzt Pöbel-Rapper Gzuz im Knast. Fast einen Monat später veröffentlicht nun sein „187 Strassenbande“-Kollege Bonez MC ein Bild des Rappers.

Rote Jacke, schwarze Jogginghose: So schlendert Gzuz („187 Strassenbande“) über den Hof des Gefängnisses. In welchem er sitzt, ist nicht bekannt. Fast einen Monat Haft hat der Hamburger nun verbüßt, siebeneinhalb Monate liegen noch vor ihm: Er soll voraussichtlich am 27. September wieder entlassen werden.

187 Strassenbande: Gzuz sitzt seit einem Monat im Knast

Verurteilt wurde der Rüpel der Hamburger Rap-Crew „187 Strassenbande“ wegen Körperverletzung und Verstößen gegen das Sprengstoff- und Waffengesetz. Urteil: Acht Monate und zwei Wochen Haft, dazu eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je 2.300 Euro (insgesamt 414.000 Euro). Gzuz hatte erfolglos versucht, gegen das Urteil anzugehen.

Wie die Seite „raptastisch.net“ berichtet, will Gzuz die Zeit im Gefängnis nicht ungenutzt verstreichen lassen. Ideen für neue Songs sind dabei jedoch nicht alles – der Rapper wolle zudem Spanisch lernen, heißt es.

Das Foto von Gzuz, das Bonez auf seiner Instagramseite postete, wird von 187-Fans wahlweise mit „FreeGzuz“ oder mit Zeilen aus Songtexten des Rappers kommentiert: „Ich geh schlafen im Bau und ich träume von Geld“, „Gzuz, warum bist du nur so? Warum dies, warum das, warum nichts mit Niveau“, „gleich wieder Zelle sitzen, Zahlen in die Wände ritzen, Drogen nehmen? Kein Problem!“.

Das könnte Sie auch interessieren: Er muss in den Knast: Reue-Rapper Gzuz kommt bei harter Richterin nicht an

Die Kommentare verdeutlichen, was bereits klar war: Der Aufenthalt im Knast schadet dem Gangster-Rapper nicht – im Gegenteil. (vd)