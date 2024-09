180 neue Haspa-Azubis: Warum wollen da so viele anfangen?

Sparkasse alt und verstaubt? Die Bewerberzahlen der Haspa sprechen eine andere Sprache: Sie hat ihre Ausbildungsplätze von 90 auf 180 verdoppelt und die Bewerber stehen Schlange. Kostengünstiger Wohnraum, iPads, wahlweise 36 Urlaubstage oder alternativ mehr Gehalt sind nur einige der Vorteile, mit denen die Haspa punktet.

Da war was los: Am Montag sind 180 junge Menschen bei der Hamburger Sparkasse ins Berufsleben gestartet, darunter auch 30 dual Studierende. Im Atrium des Deutschlandhauses – der neuen Zentrale der Haspa – wurde der Nachwuchs mit ordentlich Getöse willkommen geheißen.

So viele Bewerbungen wie seit zehn Jahren nicht mehr

Die Sparkasse hat in diesem Jahr die Zahl der neuen Azubis von 90 auf 180 verdoppelt. Die Zahl der Bewerbungen stieg um 60 Prozent – so viele wie seit zehn Jahren nicht mehr.

„Der Fachkräftemangel macht auch vor der Haspa nicht Halt. Wir benötigen in den nächsten zehn Jahren bis zu 2.500 neue Kollegen, um den Abgang der Babyboomer auszugleichen. Damit wir diese Stellen besetzen können, wollen wir als Arbeitgeber noch attraktiver werden. Ein wesentlicher Bestandteil ist dabei die Ausbildung: Wir haben die Anzahl der Ausbildungsplätze zuletzt von 90 auf 150 angehoben. Weil uns aber so viele qualifizierte Bewerbungen erreichten, haben wir kurzfristig auf 180 aufgestockt. Es freut uns sehr, noch mehr jungen Talenten die Chance auf einen Ausbildungsplatz zu geben“, erklärt Dr. Harald Vogelsang, Vorstandssprecher der Haspa.

Günstiger Wohnraum im Herzen Hamburgs: „Young Urban Living by Haspa“

Um auch Azubis von außerhalb Hamburgs anzulocken, hat die Haspa mitten in Altona die Azubi-Apartments „Young Urban Living by Haspa“ gebaut. Knapp die Hälfte der Haspa-Azubis kommen nicht aus Hamburg. Der Bedarf nach günstigen und gut angebundenen Wohnungen in attraktiver Nachbarschaft ist daher groß. Und das Angebot zieht: Die 144 Plätze in den 70 Apartments sind bereits voll belegt. Mit über 50 Azubis stellt die Haspa dabei die größte Gruppe.

Die Azubi-Apartments „Young Urban Living by Haspa“ Schnittger Architekten + Partner Die Azubi-Apartments „Young Urban Living by Haspa“

Auslandsaufenthalt, mehr Urlaub, 10.000-Euro-Stipendium: Haspa lockt mit spannenden Benefits

Die Azubis übernehmen vom ersten Tag an Verantwortung und können Teile ihrer Ausbildung selbst gestalten. In der Azubi-Filiale übernehmen sie eigenständig Aufgaben – bis hin zur Filialleitung. Auch internationale Erfahrungen sind möglich: Wer Lust hat, kann während der Ausbildung einen Auslandsaufenthalt absolvieren. Und der Azubi-Kanal auf Instagram liegt ebenfalls in ihrer Hand.

Die Ausbildung wird abgerundet mit iPads, die auch privat genutzt werden können, einem kostenlosen Deutschlandticket und wie Wahl zwischen 36 Urlaubstagen oder mehr Gehalt.

Und nach Ausbildungsende? Bei guten Leistungen stehen die Chancen auf Übernahme sehr gut. Außerdem fördert die Haspa berufsbegleitend studierende Talente mit einem Stipendium in Höhe von 10.000 Euro und hat dieses Jahr vier Traineeprogramme neu aufgesetzt.

Die Bewerbungsphase für 2025 und 2026 ist bereits gestartet.

Alle Infos zur Ausbildung gibt es auf der Haspa-Karriereseite.