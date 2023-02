Am Stadtpark in Hamburg verschwindet derzeit Stück für Stück ein ehemaliges Postverteilzentrum – dort soll ein neues Quartier mit 18 geschossigem Gebäudekomplex und 125 Wohnungen entstehen. Jetzt sind Details zu den Plänen vorgestellt worden.

Noch steht auf dem Gelände des Überseering 17 (Winterhude) das alte Postverteilzentrum, die Abbrucharbeiten sind bereits im vollen Gange. Der Rückbau der Hallen inklusive unterirdischer Luftschutzräume soll nach Angaben der „Deutschen Immobilien Entwicklungs GmbH“, die das neue Quartier entwickelt, bis zum Sommer dauern.

125 Wohnungen für Hamburg: Neues Quartier im Stadtpark

Nach Abschluss der Rückbaumaßnahmen sollen auf dem Gelände drei Gebäude mit

variierenden Höhen zwischen zwei und 18 Geschossen gebaut werden. Für die unteren Ebenen sind ca. 12.000 Quadratmeter moderne Büro- und Gewerbeflächen, Nahversorgung und Gastronomie geplant. Im Hochhaus sollen etwa 125 Wohnungen unterschiedlicher Größe entstehen, von denen ein Drittel öffentlich gefördert werden sollen. Ob auch Eigentumswohnungen angeboten werden, ist noch offen.

„Die Aufbruchstimmung ist in der gesamten City Nord spürbar. Wir freuen uns, in der zentralen Zone eine spannende Quartierentwicklung realisieren zu können. Die Mischung aus Wohnen, Arbeiten und Freizeit ist für diesen Standort genau richtig“, so Jan Auras, Geschäftsführer der „Deutsche Immobilien“.

Der Abriss des alten Postamts in Winterhude ist in vollem Gange.

Der Rückbau des Gebäudes, das von 1970-74 errichtet wurde, soll klimaschonend gestaltet und viele Materialien recycelt werden. Der Beton könne geschreddert und als Beimischung für neuen Beton eingesetzt oder als Verdichtungsmaterial im Straßenbau verwendet werden, heißt es von dem Unternehmen. Holz komme bei der Produktion von Spanplatten zum Einsatz, Metallschrott und Kunststoffe würden eingeschmolzen und könnten ebenfalls wiederverwendet werden.

City Nord in Hamburg: Neues Wohnquartier mit 125 Wohnungen geplant

Die Vergabe für den Mega-Architektur-Auftrag fand durch eine Jury statt. Hamburg veranstaltete eine städtebauliche Ideenwerkstatt mit drei Architekturbüros.

Die Jury, zu der auch Oberbaudirektor Franz-Josef Höing, das Denkmalschutzamt sowie Vertreterinnen und Vertreter des Bezirks gehörten, entschied sich einstimmig für den Entwurf von blrm Architekt*innen (ehemals blauraum). Der Bezirk Nord hat das erforderliche Bebauungsplanverfahren eingeleitet. Baubeginn soll im Jahr 2024 sein.

Dies ist nicht das einzige gewaltige Bauvorhaben, das derzeit in der City Nord geplant wird. Auf dem Areal der ehemaligen Oberpostdirektion am Überseering 30, auch als Postpyramide bekannt, entsteht ein neues Ensemble namens „Ipamema“ mit Bürohaus und mehr als 500 Wohnungen. Ende 2024 soll das Quartier fertig sein. (cnz)