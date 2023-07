Nicht laut, grün und vielseitig und dann auch noch in Ottensen: In toller Lage gehen jetzt 168 Miet-Wohnungen auf dem Kolbenschmidt-Gelände an der Friedensallee in die Vermittlung. Wer sich informiert, hat online zur Eingrenzung der Suche die Wahl zwischen Wohnungen für 1300 Euro Miete, 1500 oder 1800 oder bis 2000 Euro. Das sagt schon fast alles. Aber: Es gibt auch einen Teil geförderte Wohnungen für deutlich geringere Mieten. Doch wie kommt man da ran? Und was darf man verdienen, um Anrecht auf eine geförderte Bude zu haben?