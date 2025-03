16 Grad und gaaanz viel Sonne: Der Frühling kommt nach Hamburg!

Ist der Winter jetzt vorbei? Bei Sonnenschein und Temperaturen bis zu zehn Grad machen sich in Hamburg am Montag Frühlingsgefühle breit. Und im Laufe der Woche soll es noch milder werden, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD).

War es am Morgen mancherorts noch stark bewölkt und kühl, kam im Laufe des Vormittags die Sonne durch. In der Nacht zum Dienstag wird es jedoch wieder wolkig und dazu kalt: Der DWD erwartet Werte um den Gefrierpunkt.

Am Dienstag bleibt es erstmal bewölkt, später wird das Wetter aber länger freundlich und bleibt trocken. Die Tageshöchstwerte liegen bei elf Grad in Hamburg und Lübeck. In der Nacht zum Mittwoch ist es gering bewölkt oder klar und trocken. Das Thermometer sinkt auf Werte zwischen null und vier Grad.

Viel Sonne und milde Temperaturen in Hamburg

Am Mittwoch klettern die Temperaturen in Hamburg bei größtenteils sonnigem Wetter auf bis zu sehr milde 14 Grad. Nachts wiederholt sich die Wetterlage der vorhergegangenen Nacht: meist sternenklar bei Tiefsttemperaturen von null bis vier Grad. Örtlich kann es aber auch neblig werden.

Das könnte Sie auch interessieren: AfD-Schlappe und das Geheimnis des SPD-Erfolgs: Fünf Lehren aus der Hamburg-Wahl

Der Donnerstag beginnt laut DWD-Vorhersage mit örtlichen Frühnebelfeldern, die sich aber schnell auflösen und der Sonne Platz machen. Hamburger können sich auf frühlingshafte 16 Grad freuen. Die Nacht zum Freitag wird sich nicht groß von den vorangegangenen Nächten unterscheiden.

Die stabile Hochdrucklage soll laut DWD mindestens bis zum Beginn der kommenden Woche andauern. Im Westen Deutschlands könnte am Freitag sogar die 20-Grad-Marke geknackt werden. (mp)