Bauern-Protest: Wieder 1500 Trecker in Hamburg erwartet – Verkehrschaos droht

Achtung, Autofahrer! Am Montag wollen wieder Tausende Bauern mit ihren Traktoren nach Hamburg kommen und demonstrieren. Es droht Verkehrschaos, besonders zur morgendlichen Rushhour.

Ab 7.30 Uhr am Montag bis zum Nachmittag werden in der Stadt rund 1500 Traktoren erwartet. Entsprechend verstopft dürften am Montag auch die Straßen sein. Die Polizei geht von massiven Verkehrsbehinderungen aus. Die Landwirtinnen und Landwirte wollen am Morgen von den Landesgrenzen aus sternförmig Richtung Theodor-Heuss-Platz ziehen.

Diese Demo-Routen sind geplant:

Aufzug eins (aus Bergedorf kommend):

Wentorfer Straße – Mohnhof – Bergedorfer Straße – Eiffestraße – Anckelmannplatz – Bürgerweide – Wallstraße – Lübecker Straße – Sechlingspforte – Schwanenwik – An der Alster – Kennedybrücke – Alsterglacis – Theodor-Heuss-Platz

Aufzug zwei (aus Lurup kommend):

Luruper Hauptstraße – Luruper Chaussee – Bahrenfelder Chaussee – Stresemannstraße – Alsenstraße – Alsenplatz – Doormannsweg – Fruchtallee – Schäferkampsallee – Schröderstiftstraße – An der Verbindungsbahn – Bundesstraße – Edmund-Siemers-Allee – Theodor-Heuss-Platz

Aufzug drei (aus Rahlstedt kommend):

Meiendorfer Straße – Bargteheider Straße – Stein-Hardenberg-Straße – Ahrensburger Straße – Wandsbeker Zollstraße – Rüterstraße – Wandsbeker Marktstraße – Wandsbeker Chaussee – Lübecker Straße – Sechlingspforte – Schwanenwik – An der Alster – Kennedybrücke – Alsterglacis – Theodor-Heuss-Platz

Aufzug vier (aus Rissen kommend):

Wedeler Landstraße – Sülldorfer Landstraße – Osdorfer Landstraße – Osdorfer Weg – Von-Sauer-Straße – Bahrenfelder Chaussee – Stresemannstraße – Alsenstraße – Alsenplatz – Doormannsweg – Fruchtallee – Schäferkampsallee – Schröderstiftstraße – An der Verbindungsbahn – Bundesstraße – Edmund-Siemers-Allee – Theodor-Heuss-Platz

Aufzug fünf (aus Marmstorf kommend):

Bremer Straße – Hohe Straße – B75/Wilhelmsburger Reichsstraße – Neuländer Straße – Hannoversche Straße – Brücke des 17. Juni – König-Georg-Deich – Georg-Wilhelm-Straße – Hohe-Schaar-Straße – Rethedamm – Neuhöfer Damm – Roßdamm – Ellerholzbrücke – Veddeler Damm – Am Saalehafen – Am Moldauhafen – Freihafenelbbrücke – Versmannstraße – Überseeallee – Shanghaiallee – Brooktorkai – Am Sandtorkai – Niederbaumbrücke – Baumwall – Vorsetzen – Johannisbollwerk – Bei den St. Pauli-Landungsbrücken – Helgoländerallee – Millerntorplatz – Glacischaussee – Holstenglacis – Karolinenstraße – Messeplatz – An der Verbindungsbahn – Bundesstraße – Edmund-Siemers-Allee – Theodor-Heuss-Platz

Die Bauern werden am Vormittag mit den Treckern rund um den Bahnhof Dammtor stehen und dort eine Zwischenkundgebung abhalten. Laut Polizei soll die Kundgebung von 10 bis 12 Uhr andauern.

Wie die Polizei mitteilt, ist von den Demo-Anmeldern geplant, „sich im Anschluss von Rotherbaum aus auf der jeweiligen Hinwegroute zurück bis an die Landesgrenze zu bewegen.“ Abschlusskundgebungen sind offenbar nicht geplant.

Das könnte Sie auch interessieren: Mit grünem Kennzeichen zum Trecker-Protest – ist das überhaupt erlaubt?

Auf der Homepage der Polizei sowie auf dem X-Account der Polizei und im Radio soll über die Verkehrslage informiert werden. Es wird dringend empfohlen, das Stadtgebiet zu umfahren. (dpa/mp)