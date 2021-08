150 Euro Strafe für Masken-Muffel?: Das halten Hamburger von den Bußgeld-Plänen

Nordrhein-Westfalen und Bayern haben vorgelegt, inzwischen erwägt auch der Hamburger Senat, ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro für Maskenverweigerer zu verhängen. Wir haben uns bei Fahrgästen des Hamburger Nahverkehrs umgehört und nachgefragt, was sie von der Maskenpflicht und dem möglichen Bußgeld halten.

Die Corona-Pandemie hat das tägliche Leben drastisch verändert, auch in Hamburg. Um die Verbreitung des Virus zu bremsen, wurden zahlreiche Verbote, Gebote und Verordnungen eingeführt. Eine dieser Verordnungen ist die Maskenpflicht in Bus und Bahn – doch eben an diese halten sich manche Hamburger nicht.

Bußgeld für Masken-Muffel: gerecht oder übertrieben?

„Es muss eine Möglichkeit geben einen Verstoß zu ahnden“, meint Ärztin Anne Schwarz, 43 Christian Jung Foto:

Die Folge: Der Hamburger Senat diskutiert, ein Bußgeld für den Verstoß gegen die Verordnung zu verhängen. Nach den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Bayern und Niedersachsen könnte nun auch auf Masken-Muffel in der Hansestadt ein saftiges Bußgeld zukommen. Ist das gerechtfertigt – oder völlig überzogen? Wir haben uns mal umgehört und festgestellt, dass die Meinungen zum Thema stark auseinandergehen.

„Es muss eine Möglichkeit geben, Verstöße zu ahnden“, meint zum Beispiel Anne Schwarz (43). Philip Jeromin (46) hingegen hält nichts von der Strafe: „Ich zweifele an, ob man momentan überhaupt noch eine Maske tragen müsste“, sagt der 46-Jährige. Alle Meinungen zum Thema sehen Sie im Video.

Maskenpflicht in Hamburg: Facebook-User sind für ein Bußgeld

„Ich stelle die Maskenpflicht und das Bußgeld in Frage“, sagt Psychotherapeut Philip Jeromin, 46 Christian Jung Foto:

Auch via Social Media haben uns Meinungen erreicht, viele User sprechen sich für ein Bußgeld aus. „Verstöße müssen halt geahndet werden. Ich finde es Ok. Ist im Straßenverkehr auch nicht anders“, meint ein Facebook-Nutzer. Ein anderer schreibt: „Wer sich nicht daran hält und andere dadurch gefährdet, muss eben mit Konsequenzen rechnen!“

Aber auch Masken-Gegner melden sich zu Wort: „Können Sie mir dann aus der Tasche ziehen, wenn ich wieder bewusstlos zusammensacke“, schreibt einer, „Masken-Schwachsinn“, pöbelt ein anderer.

Die Mehrheit befürwortet allerdings die Bußgeld-Pläne. „Mehr Kontrollen und harte Bußgelder gehören her. Wer glaubt, Corona sei ein Hirngespinst, dem wünsche ich sie“, schreibt ein Leser. Ein weiterer hält 150 Euro Bußgeld sogar für zu gering: „Also ich finde 500 Euro Strafe ohne Diskussion und zahlbar sofort für jeden Aluhutträger vollkommen gerechtfertigt. Schließlich ist das positive Infektionsgeschehen hier nicht vom Himmel gefallen, sondern ein Ergebnis vieler Menschen, die sich an Regeln halten.“