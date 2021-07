15 neue Schnelltest-Zentren: Hier können sich Hamburger vorm Heimbesuch testen lassen

Wer Angehörige in einem Alten- oder Pflegeheim besuchen möchte, benötigt einen aktuellen und negativen Corona-Schnelltest. Einige Pflegeeinrichtungen bieten bereits selbst Testungen an und sind dabei, die Kapazitäten dafür zu erhöhen. Damit die Einrichtungen entlastet werden, hat die Stadt Hamburg kurzfristig Testzentren eingerichtet: Seit Dienstag sind 15 neue Standorte in Betrieb.

Begonnen wurde bereits am 29. Dezember mit fünf Standorten, sodass jetzt insgesamt 20 Schnelltest-Zentren zur Verfügung stehen. Somit sollen auch Besucher von Pflegeeinrichtungen, in denen es keine oder nur begrenzte Testkapazitäten gibt, die Möglichkeit bekommen ihre Angehörigen zu sehen. Bis zum 15. Januar können sie sich kostenlos in den Zentren testen lassen. Die Einrichtungen sind täglich – auch an Sonn- und Feiertagen – von 8 bis 16 Uhr geöffnet.

Hamburg öffnet 15 neue Schnelltest-Zentren für Heimbesucher

An diesen 15 neuen Standorten sind am Dienstag neue Schnelltest-Zentren in Betrieb gegangen:

Niendorf: Fuhlsbütteler Weg 5

Eimsbüttel: Kieler Str. 204

Langenhorn: Tangstedter Landstr. 139

Farmsen: Berner Heerweg 151

Wandsbek-Marienthal: Am Neumarkt 30

Poppenbüttel: Rehmbrook 4

Winterhude: Wiesendamm 36

Bergstedt: Rodenbeker Str. 30

Bergedorf: Chrysanderstr. 2d

Öjendorf: Reinskamp 40

Moorfleet: Sandwisch 83

Wilhelmsburg: Rotenhäuser Str. 73a

Hausbruch: Rehrstieg 1

Oldenfelde: Bekassinenau 30c

Für die Nutzung dieses Angebots benötigen Heimbesucher eine Bescheinigung der jeweiligen Pflegeeinrichtung. Zudem ist eine Online-Anmeldung oder alternativ eine telefonische Terminvereinbarung notwendig. Ein negatives Testergebnis berechtigt dazu, die Pflegeeinrichtung innerhalb von 48 Stunden zu besuchen. An fast allen Standorten ist eine Testentnahme sogar im eigenen Pkw möglich. Einen kompletten Überblick über alle Standorte und weitere Informationen gibt es hier. (mhö)