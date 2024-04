14-Jähriger stiehlt Mietwagen seines Betreuers und fährt nach Hamburg

Ein 14-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen hat in Lübeck die Fahrzeugschlüssel seines Betreuers entwendet, um mit Begleitern eine Spritztour nach Hamburg zu unternehmen. Dort beendete die Polizei die Irrfahrt – und schickte den Jugendlichen erstmal ins Krankenhaus.

Der 35 Jahre alte Sozialarbeiter habe beobachtet, wie der Jugendliche gemeinsam mit weiteren Personen in das Auto stieg und davonfuhr, berichtete die Polizei am Donnerstag. Wenige Stunden später habe die Polizei das Auto samt Insassen in Rahlstedt entdeckt und kontrolliert.

Im Norden: 14-Jähriger unternimmt Spritztour mit geklautem Auto

Am Steuer saß am Dienstag den Angaben zufolge ein 20 Jahre alter Mann aus Neumünster. Er habe das Auto ohne gültigen Führerschein und unter dem Einfluss berauschender Mittel gefahren, teilte die Polizei mit. Der 14-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Alkoholvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Der Rest der Gruppe wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen. Sie durften ihren Weg zu Fuß fortsetzen. Der Autoschlüssel wurde ihnen abgenommen. An dem Mietwagen entstand nach aktuellen Erkenntnissen kein Schaden.

Der Sozialarbeiter hatte den 14-Jährigen nach Angaben der Polizei auf einer Erziehungsreise begleitet. Beim Ausladen des Fahrzeugs habe der Jugendliche unbemerkt die Autoschlüssel an sich gebracht. (dpa/mp)