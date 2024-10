Es wäre eines der größten Neubauprojekte in den beschaulichen Walddörfern: 130 seniorengerechte Wohnungen planen die Eigentümer eines großen Grundstücks an der Bergstedter Chaussee. Der Projektplaner zeigt sich zuversichtlich, dass das ambitionierte Konzept im geschützten Gebiet genehmigt wird. Was in Anbetracht der Einschätzung der Stadt erstaunlich ist.