120.000 Bier, 50.000 Würste: Die Fan-Fest-Bilanz für Hamburg

Das EM-Finale zwischen Spanien und England am Sonntagabend in Berlin war auch der Schlusspunkt für das Fan-Fest in Hamburg: Ein letztes Mal versammelten sich Fußballfans vor den Großbildschirmen auf dem Heiligengeistfeld – mehr als eine halbe Million waren es über die vier Wochen hinweg gewesen. Die Veranstalter ziehen Bilanz.

614.000 Menschen waren vom 14. Juni bis 14. Juli auf der „Fan-Zone“ mit Public Viewing zu Gast. Das Gelände auf St. Pauli wurde mit fünf Kilometern Bauzaun eingefasst. Sieben Kilometer Kabel, 700 Meter Glasfaser sowie 2,5 Kilometer Schläuche ließen Strom, Daten und Wasser fließen.

Fan-Fest in Hamburg zieht Bilanz

Während der vier Wochen tranken die Besucher 122.000 Becher Bier, 32.000 Liter alkoholfreie Getränke und mampften 50.000 Bratwürste. 200 freiwillige Kräfte waren auf der „Fan-Zone“ im Einsatz. 420 nationale und internationale Medienvertreter haben die „Fan-Zone“ besucht.

An den stark besuchten Tagen waren 57 Sanitäter und bis zu zehn Mitarbeitende im Awareness-Team auf der Fläche unterwegs. Der Tag mit dem größten Andrang auf der „Fan-Zone“ war der 5. Juli: Hier spielte Deutschland im Viertelfinale gegen Spanien und Portugal traf im Hamburger Volksparkstadion auf Frankreich – 80.000 Fans fieberten auf dem Heiligengeistfeld mit. (mp)