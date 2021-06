10 x 10.000 Euro : Stadtteilpreis 2021 – das sind unsere Gewinner!

Sie hätten die große Bühne verdient gehabt. Eigentlich werden die Gewinner des Stadtteilpreises in einer feierlichen Zeremonie gewürdigt. Wegen der Pandemie sind solche Zusammenkünfte derzeit leider nicht möglich. Darum feiern wir sie eben hier. Liebe Gewinner des Stadtteilpreises, Ihr macht einen tollen Job und bekommt die 10.000 Euro zu Recht!

hfr Foto:

Zum 13. Mal wird der Preis von MOPO und PSD Bank Nord bereits vergeben. In diesem Jahr war alles anders – und das liegt nicht nur daran, dass die Preisverleihung leider nicht stattfinden konnte. Erstmals hat nicht die Jury darüber abgestimmt, an welche Einrichtungen die 10 x 10.000 Euro gehen, sondern die Leserschaft der MOPO!

Stadtteilpreis 2021 von MOPO und PSD Bank Nord verliehen

Insgesamt hatten sich rund 80 gemeinnützige Einrichtungen mit Sitz in Hamburg beworben. Die Jury, bestehend aus Mitgliedern von PSD Bank Nord, MOPO und dem Hamburger Spendenparlament, traf eine Vorauswahl und suchte die besten 20 Projekte aus. Dann konnte auf MOPO.de abgestimmt werden – die zehn Einrichtungen mit dem meisten Zuspruch sollten je 10.000 Euro bekommen. Stolze 25.194 Stimmen sind in der zweiwöchigen Abstimmungszeit abgegeben worden!

Und wer hat das meiste Interesse bekommen? Die „Freunde der Freiwilligen Feuerwehr Wandsbek-Marienthal“, der Förderverein der ehrenamtlichen Rettungskräfte. Für die Einrichtung gab es 3926 Stimmen. Hauptbrandmeister Lothar Börner freute sich sehr, als die MOPO ihn benachrichtigte. „Wir sind sehr glücklich darüber und wissen es sehr zu schätzen“, sagte er. Mit dem Geld schaffen die ehrenamtlichen Retter eine Trainingstür an, an der das Aufbrechen von Wohnungstüren im Brandfall trainiert werden kann. Und außerdem ein Smartboard für Schulungen. „Das wird uns das Unterrichten sehr erleichtern“, sagt Lothar Börner.

Stadtteilpreis 2021 für den Wünschewagen des ASB

Lothar Börner (l.) und die anderen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wandsbek-Marienthal freuen sich sehr über das Preisgeld. Patrick Sun Foto:

Die zweitmeisten Stimmen gab es für das Wünschewagen-Projekt des Arbeiter-Samariter-Bundes Hamburg, das todkranken Menschen einen letzten Ausflug ermöglicht. 3845 Stimmen gab es dafür. Projektkoordinator Luca Möhring: „Wir freuen uns riesig über die Abstimmung der MOPO-Leser! Mit dem Geld können wir mindestens zehn schwerkranke Menschen noch einmal an ihr Sehnsuchtsziel bringen und ihnen damit noch einmal glückliche Momente schenken.“

Der Wünschewagen des ASB. Links Projektkoordinator Luca Möhring, rechts die Ehrenamtliche Janett Ebel. Patrick Sun Foto:

Stadtteilpreis 2021 für den Altonaer Turn- und Sportverein

3140 und damit die drittmeisten Stimmen bekam der Altonaer Turn- und Sportverein 1899, der sein altes Vereinshaus an der Elbe in Rissen seit Jahren in Eigenregie saniert. Für die letzten Wünsche, eine neue Küche und einen neuen Fußboden, war leider kein Geld mehr da – dank der 10.000 Euro kann die Sanierung nun bald abgeschlossen werden. „Wir brauchen dieses Geld so dringend. Ich freue mich total”, jubelte Tina Hartz, stellvertretende Vereinsvorsitzende.

Peter Lembke (v.l.), Lima Gawor, Vera Haase und Tina Hartz vom ATSV freuen sich sehr darüber, dass sie die Sanierung des Vereinshauses nun endlich abschließen können. Patrick Sun Foto:

André Thaller, Vorstandsvorsitzender der PSD Bank Nord, freut sich über alle Einrichtungen, die sich beworben haben. „Immer wieder sind wir beeindruckt von dem Engagement vieler Hamburger in ihren Vereinen, Einrichtungen oder auch bei der Stiftungsarbeit. Die hohe Anzahl an Bewerbungen bestätigt uns jedes Jahr, wie wichtig Unterstützung – auch vom Stadtteilpreis – ist“, sagt er.

Nicht ohne Grund hat die PSD Bank Nord gemeinsam mit der MOPO den Stadtteilpreis damals ins Leben gerufen: „Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele“ – auf diesem einfachen Gedanken basiert das genossenschaftliche Geschäftsmodell, nach dem die PSD Bank Nord handelt und zu dem sie sich verpflichtet hat. Gesellschaftliches Engagement und soziale Verantwortung sind somit fest in den Grundsätzen ihrer Firmenphilosophie verankert.

Die offiziellen Abstimmungsergebnisse des Stadtteilpreis 2021. hfr Foto:

Auch Mathis Neuburger, stellvertretender Chefredakteur der MOPO, zollte allen Bewerbern seinen Respekt. „Das soziale Engagement der vielen Organisationen und Ehrenamtlichen in Hamburg ist großartig und bewundernswert. Wir freuen uns, dass wir dazu beitragen können, ihre Arbeit zu würdigen“, sagt er.