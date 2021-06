„Unverschämtheit!“: Bunte Kindermasken sorgen für Ärger in Hamburger Gefängnis

Billwerder –

Bärchen, Schweinchen, Elefanten und Blumen – Masken mit diesen Motiven sind den Mitarbeitern einer Hamburger JVA zum Tragen angeboten worden. Das fanden manche Mitarbeiter gar nicht witzig. Andere tragen sie dagegen gern.

Bunte Masken mit teils kindlichen Motiven haben in der Hamburger Justizvollzugsanstalt Billwerder für Diskussionen gesorgt. Dort wurden die Mund-Nase-Bedeckungen von weiblichen Häftlingen aus gespendeten Stoffresten genäht – und auch den Justizvollzugsbeamten als Masken für den Dienst angeboten, wie eine Sprecherin der Hamburger Justizbehörde am Donnerstag sagte.

Einige Mitarbeiter seien allerdings „irritiert“ gewesen. Der Anstaltsleiter habe mittlerweile bereits sein Bedauern darüber geäußert, dass sich hierdurch einzelne Mitarbeiter veralbert gefühlt hätten. Das sei keine Absicht gewesen. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet. Der Hamburger CDU-Justizexperte Richard Seelmaecker hatte demzufolge den Vorfall als „Unverschämtheit und Zumutung“ für die JVA-Mitarbeiter kritisiert.

JVA Hamburg: Bunte Masken sorgen für Kritik

Die Innenbehörde stellte dazu klar: Diese bunten Masken muss kein JVA-Beamter tragen. Für den Dienst habe jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter fünf weiße, waschbare, industriell hergestellte Textilmasken erhalten.

Diese werden grundsätzlich immer dann getragen, wenn sie sich innerhalb der JVA in geschlossenen Räumen aufhalten oder Gefangene zu Gerichtsterminen vorführen, wie die Behördensprecherin weiter sagte. Gleiches gilt für die Häftlinge. Auch sie bekommen Masken von den JVAs gestellt, dürfen aber auch selbstbeschaffte Masken tragen.

JVA Hamburg: Beamten müssen die bunten Masken nicht tragen

Dennoch dürfen die Beamten die bunten Masken tragen, falls sie wollen. „Lediglich auf freiwilliger Basis werden, vor allem in der Teilanstalt für Frauen, auch die dort selbst angefertigten Mund-Nase-Bedeckungen von den Bediensteten verwendet“, so die Sprecherin. Zudem bestehe die Möglichkeit, die bunten Masken mit nach Hause zu nehmen und sie in der Freizeit zu tragen.

In der JVA Billwerder sitzen derzeit 60 Frauen und rund 620 Männer. Sie werden von etwa 600 Justizvollzugsbediensteten bewacht. In der JVA hat es der Behörde zufolge keinen Fall einer bestätigten Covid-19-Erkrankung eines Gefangenen gegeben. (dpa/aba)