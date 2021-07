„O-Tannenbaumwall“ und „Froheluftbrücke”: Hochbahn macht Stationen „weihnachtlich“

Foto:

Elchbrücken, Baumkuchenwall oder Gänsemarktbraten – na, kommen Ihnen diese Namen bekannt vor? Zum Fest der Liebe hat sich die Hamburger Hochbahn in diesem Jahr eine besondere Community-Aktion einfallen lassen. User wurden Anfang Dezember dazu aufgerufen, U-Bahn-Haltestellen zu „verweihnachtlichen”.

Unter den zehn besten Vorschlägen sind Namen wie „Rauhes Nikolaushaus” statt „Rauhes Haus”, „O-Tannenbaumwall“ statt „Baumwall” oder „Froheluftbrücke” statt „Hoheluftbrücke”.

Hochbahn: Weihnachtliche U-Bahn-Haltestellen für Hamburg



Hinter der Aktion steckt ein Weihnachts-Gewinnspiel der Hochbahn. Facebook–User konnten seit Anfang Dezember Vorschläge für weihnachtliche Haltestellennamen in die Kommentare posten – und das haben sie sehr erfolgreich. „Ihr habt uns nicht enttäuscht”, heißt es im jüngsten Hochbahn-Post.

Schade nur, dass die Haltestellen nicht in echt umbenannt wurden. Wer würde in der Adventszeit nicht gerne mal in der „Zimtsternschanze“ oder in „Hagenbecks Rentierpark“ aussteigen?

Das könnte Sie auch interessieren: Diese Carsharing-Dienstleister steigen bei HVV-Switch ein

Für den ein oder anderen Schmunzler sorgen die weihnachtlichen Namen auf jeden Fall. Vielleicht eine Idee für nächstes Jahr? (lmr)